Vetplantjes, kruidendak of boom: Hilversumse bushokjes moeten groener

Het plan om de bushokjes te vergroenen ligt al een kleine drie jaar op tafel. De Hilversumse gemeenteraad nam toen een voorstel aan om te onderzoeken of de daken van bushokjes bedekt kunnen worden met sedum, een soort vetplantjes. Sedum staat bekend om het vasthouden van fijnstof en regenwater. Door dat laatste wordt niet alleen het riool wat ontlast, maar blijven de bushokjes ook koel.

Hilversum heeft nu onderzoek gedaan hoe de bushokjes het best vergroend kunnen worden en of dat per se met sedum moet gebeuren. Het antwoord op die laatste vraag luidt: nee. Naast sedum wordt er ook gekeken of er bijvoorbeeld kruidenplantjes, een klimopwand of een boom geplaatst kunnen worden.

Meer dan alleen sedum

Dat Hilversum verder kijkt dan alleen sedum, gebeurt omdat er - zo stelt de gemeente na onderzoek - soms betere keuzes zijn. Zo zouden de groene daken van bushokjes onder meer moeten bijdragen aan de biodiversiteit. Dat kan volgens de gemeente alleen als 'groenstructuren met elkaar verbonden worden'. Kort gezegd: het groen op de bushokjes moet daarom aansluiten op het al bestaande groen. Zomaar sedum aanleggen heeft helemaal geen zin, volgens de gemeente.

Hilversum werkt nu verder aan de plannen om de bushokjes te vergroenen. Na de zomer start de zoektocht naar een aannemer, die wordt gevraagd om per bushokje maatwerk te leveren.