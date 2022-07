Waarom duurt het repareren van een lift soms zo lang?

Een kapotte lift in een flat of seniorencomplex waarvan de reparatie een lange tijd duurt: het komt op meerdere plekken in onze regio op dit moment voor. Maandag ging NH Nieuws langs bij de Zaanse galerijflat De Helling waarvan de lift al weken niet meer werkt waardoor oudere bewoners niet meer naar buiten kunnen. Volgens Maarten Kat van Qlift in Uitgeest hebben meerdere partijen hun aandeel in het liftprobleem.

"Er gaat soms iets stuk in een lift en het kan zo zijn dat juist dit onderdeel een wat langere levertijd heeft", legt Kat uit aan NH Nieuws. Een lift wordt namelijk vaak op maat gemaakt. "Gaat er en besturing stuk, ook wel het kloppende hart genoemd van de lift. Dan moet je echt mazzel hebben als het snel vervangen kan worden."

Bij Qlift werken ze samen met leveranciers. Het komt voor dat een leverancier een onderdeel die zij nodig hebben al klaar heeft liggen, maar het kan ook net zo goed zijn dat een onderdeel opnieuw besteld en soms zelfs gemaakt moet worden. "En dan duurt het soms weken voordat een lift gerepareerd kan worden."

Bij Trust Liftservice in Heerhugowaard hebben ze gelukkig dit jaar maar één keer te maken gehad met een lift die pas na twee weken gerepareerd was. "Dat het langer duurde had te maken met de leeftijd van de installatie en een component die op dat moment niet verkrijgbaar was", legt Willem van Garderen uit van het bedrijf. Hij heeft ook bij grotere liftbedrijven gewerkt, "Daar weet ik wel dat er een personeelstekort is en ook dat er problemen zijn met materiaallevering."

Bij Trust Liftservice merken ze ook dat de levertijden omhoog zijn gegaan sinds corona. "Maar daar moet je dan maar gewoon van te voren goed rekening mee houden."

Meerdere oorzaken

Naast dat het wachten op onderdelen een lange tijd kan duren, zijn er nog wat oorzaken op te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de economische situatie waar we inzitten, langere levertijden sinds corona, maar ook de vereniging van eigenaren hebben volgens Kat hun deel. Tijdens de coronaperiode is er niet of nauwelijks vergaderd.

"De investeringen die ze toen hadden kunnen bespreken en doorvoeren zijn nu niet doorgegaan. Ook de financiële boekhouding is vaak matig. Hierdoor komt het voor dat er voor een dakreparatie van een pand niet genoeg budget is en dat ze het dan bijvoorbeeld uit het ‘liftpotje’ halen.

Natuurlijk is er bij elk liftprobleem een andere oorzaak, en kan het ook net zo zijn dat er een totaal andere oorzaak aan de hand is. "Wij liftbedrijven kunnen ook fouten maken. We hebben allemaal ons aandeel hierin."