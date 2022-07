Kachel- en houtverkopen gaan door het dak: mensen willen eventuele gascrisis voor zijn

Kachelspecialisten en houthandelaren in Noord-Holland hebben deze zomer buitengewoon veel klanten. Verschillende bedrijven bevestigen na een rondgang van NH Nieuws dat klanten massaal hout- en pelletkachels kopen, inclusief het bijbehorende hout, om straks in de winter niet afhankelijk te zijn van hun gaskachel met mogelijk hoge prijzen.

Gasunie, de landelijke beheerder van het gasnet, bracht vorige week al naar buiten dat er zelfs als Rusland de kraan helemaal dichtdraait geen gastekort zal ontstaan in Nederland. Volgens de beheerder is de vraag naar gas op dit moment zo'n 20 procent lager dan normaal vanwege de hoge gasprijzen.

Toch zoeken veel mensen hun heil elders, ondanks dat er dus waarschijnlijk geen tekort zal zijn. Kachelspecialisten in Noord-Holland zien dat mensen nu al hout- en pelletkachels kopen, zodat ze in de winter niet afhankelijk worden van mogelijk steeds hoger wordende prijzen. "We merken het wel ja. Normaal gesproken is het bij ons nu echt wel rustig. In de zomer is het altijd een beetje stopseizoen, maar het blijft nu binnenstromen", vertelt een medewerker van Krul Alltech, een kachelspecialist in Benningbroek.

"Er zijn jaren geweest dat het echt plat lag en nu blijft het lopen", beaamt ook een medewerker van Bakker Kachels in Den Oever. "Wat ik voornamelijk hoor is dat mensen de hoge gasprijzen zien als aanleiding om een hout- of pelletkachel te kopen." Ook houtverkopers bij Woody's Wood Shop in Spijkerboor en Openhaardhout in Alkmaar merken een toename in de vraag.