Tweede overval op coffeeshop maakt indruk op buurt: "Het wordt steeds erger"

Elf dagen nadat de zaak mikpunt was van een gewapende overval was het gisteravond wéér raak bij coffeeshop The Snoop aan de Rijksstraatweg in Haarlem. Het is even voor de sluitingstijd van 0.00 uur als een man de zaak inloopt, de medewerker bedreigt met een mes om vevolgens met de inhoud van de kassa er vandoor gaat. De politie heeft de zaak in onderzoek en laat weten graag in contact te komen met eventuele getuigen.

Buurtbewoners schrikken van de tweede overval op de coffeeshop - NH Nieuws

Een voorbijlopende buurtbewoner zegt te schrikken van het nieuws. "Het wordt steeds erger met de criminaliteit", zegt 'ie. "Wat valt er nou helemaal te halen? Iedereen pint tegenwoordig." Een dame die met een andere bewoner op straat staat te kletsen, zegt zich zorgen te maken. "Het is gewoon jammer want het heeft gewoon heel veel impact op de mensen hier." Haar gesprekspartner voegt eraan toe: "Ik vraag me sowieso af wat de noodzaak is van een coffeeshop middenin een woonwijk. Het is link want het is altijd een bepaald slag volk wat daar komt."

Politie zoekt getuigen De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Van de dader is een signalement afgegeven: het gaat om een man, gekleed in een grijs vest met capuchon. Tijdens de overval werd zijn gezicht bedekt door een gele, gehaakte sjaal. Verder droeg hij een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen. De gemeente laat weten extra de handhaving van de politie in te zetten in de buurt van de coffeeshop. De coffeeshop zelf is overigens vanochtend gewoon open gegaan. De medewerker achter de balie vertelt eigenlijk pas net te hebben vernomen van de overval.

Quote "Wéér een incident in deze buurt, het is vervelend" buurtbewoner