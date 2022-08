Oekraïense kinderen op zomerschool in Laren, 'Al spelend Nederlands leren'

Waar de Nederlandse kinderen nu genieten van de zomervakantie, worden de lokalen van basisschool De Ploeg in Laren gevuld door ongeveer dertig Oekraïense kinderen. Mede dankzij het Burgerinitiatief Laren krijgen de vluchtelingen de kans om vier weken onderwijs te volgen.

Zomerschool in Laren - NH Nieuws

Het Burgerinitiatief zet in Laren meerdere initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen op poten. Toen het initiatief de directeur van basisschool De Ploeg benaderde om te vragen of ze zomers gebruik mochten maken kregen ze gelijk groen licht. Na een benefietconcert van het initiatief werd met de opbrengst hiervan de zomerschool opgericht. Ook de koster van de Sint Jansbasiliek draagt zijn steentje bij.

Al spelende leren

De leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar oud en krijgen, passend bij hun leeftijd, les. De nadruk ligt vooral op het leren van de Nederlandse taal en kennismaken met de Nederlandse cultuur en maatschappij. Zo gaan ze binnenkort langs bij een nabijgelegen molen. Het is dan ook de bedoeling dat ze snel kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Voor de klas staan twee leraren, één spreekt Nederlands en de andere Oekraïens. Ekaterina Bogaart is één van de initiatiefnemers en geeft ook les aan de kinderen. Zij spreekt beide talen en benadrukt het belang hiervan. "De kinderen voelen zich daardoor veiliger en kunnen daardoor ook beter leren."

Dankbaar

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur zitten de leerlingen in de bankjes. Volgens mede-initiatiefnemer en Burgerinitiatief-lid Mariëtte Nieuwboer is het naast de educatie ook een prettige afleiding voor zowel de kinderen als de ouders. "Want de kinderen gaan niet op zomervakantie en de ouders werken overdag."

De kinderen komen uit de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren), maar het leeuwendeel van de kinderen verblijft met de ouders in de voormalige RABO-bank. "Je merkt de dankbaarheid van de ouders en de blijdschap van de kinderen."