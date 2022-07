Laatste ronde oudpapierploeg WSV’30 gereden: "We waren één van de grootste sponsors"

Het was twaalf jaar lang een vertrouwd gezicht in Wormer: de bus van de oudpapierploeg van de lokale voetbalclub WSV'30, die elke maandag en dinsdag rondreed in het dorp. De vrijwilligers reden vanochtend hun laatste ronde. "In die twaalf jaar tijd hebben we toch minstens 150.000 euro binnengebracht voor de club", zegt coordinator Gerard Mak vol trots.

In alle vroegte komen Gerard Mak en Floor Twisk aanrijden bij het complex voor hun laatste ronde. Onderweg pikken ze Willem Binken op en dan kunnen ze beginnen. Jan Klos is dan al even bezig als 'voorloper': hij verzamelt het oud papier en zet het op centrale punten neer voor de mannen in de bus.

Flyeren

In de beginperiode moest er natuurlijk nog aan bekendheid worden gewonnen. "Uiteindelijk hebben we door flyeren het hele dorp weten te bereiken", vertelt Mak. "Dat leidde tot twee volle containers per week en dat levert op jaarbasis 15.000 tot 20.000 euro op."

De beslissing om te stoppen kwam niet uit de lucht vallen. De ploeg vrijwilligers was al gekrompen en door gezondheidsproblemen slinkt die straks nog meer. Daar kwam bij dat er de afgelopen tijd wat nare dingen zijn gebeurd op het voetbalcomplex. Zo werd de bus waarin de mannen het papier ophaalden een keer opengebroken. Dat gebeurde ook met de container waardoor het daar een grote bende werd.

