Hervatten beurzen corps verder uit zicht na seksistische uitspraken

Vanuit de UvA en de VU is geschokt gereageerd op de seksistische uitspraken tijdens het lustrumfeest van studentencorps A.S.C./A.V.S.V.. Beide benadrukken dat de banden met het corps al verbroken zijn en dat een verzoening hiermee niet bepaald dichterbij is gekomen. De financiering werd vorig jaar al stopgezet na mishandelingen en vernederingen tijdens een ontgroeningsweek.

"Na eerdere incidenten tijdens de kennismakingstijd in september vorig jaar hebben VU, UvA en HvA reeds de banden met A.S.C./A.V.S.V. verbroken", is te lezen in een statement van de VU. De ontgroening liep toen dusdanig uit de hand, dat de vereniging besloot om het kennismakingsritueel vroegtijdig af te blazen.

"Er heerst helaas een zwijgcultuur bij disputen wanneer het gaat om de kennismakingstijd", verklaarde de vereniging destijds. "Aspirant-leden mogen van disputen waar vermoedens van misstanden bestaan niet met de senaat praten. In andere gevallen durven aspirant-leden onder sociale druk geen openheid te geven."

De gewraakte speech op het lustrumfeest van het studentencorps: