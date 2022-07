Beelden: seksistische uitspraken tijdens lustrumfeest studentencorps

Enkele van de seksistische uitspraken die zondagavond werden gedaan tijdens het lustrumfeest van studentencorps A.S.C./A.V.S.V. zijn gefilmd. In het fragment moedigt de spreker de tafelgangers aan om een vrouw 'die zich in haar mooiste jurk naar de NDSM-werf begeeft, uit te maken voor hoer'. De maker van de video zegt tegen AT5 geschokt te zijn door de uitspraken en dat dat ook de reden is dat de speech is gefilmd.