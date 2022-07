College Hoorn werkt niet mee aan komst jongerenwoningen: "Ben erg teleurgesteld"

De gemeente Hoorn ziet er geen heil in om het voormalige winkelpand (Karsten Wooncomfort) aan de Westerblokker 23a in Blokker, om te zetten naar tien jongerenwoningen. Het pand staat al enige tijd leeg en daarom leek het eigenaar Peter Karsten een haalbaar project, maar tot grote verbazing werd zijn verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen, meerdere malen afgewezen. Fractie Tonnaer heeft daarom opnieuw raadsvragen gesteld aan het college en hoopt alsnog op een ommekeer.

De voormalige winkel staat sinds 4 juni leeg - Aangeleverd

Vanwege de huidige woningmarkt worden jongeren steeds vaker gedwongen om langer thuis te wonen. Starters zijn meer en meer aangewezen op de huurmarkt en vanwege een tekort aan woningen is er een slechte doorstroming onder ouderen. Piet Karsten dacht, na 38 jaar een winkel te hebben gehouden in Blokker, een oplossing te hebben voor een klein deel van de woningnood. Op advies van makelaars ontstond het idee om het pand te veranderen in een appartementencomplex voor jongeren. "Er is genoeg ruimte om zo'n tien tot twaalf appartementen te realiseren."

Quote "Ze hebben het gewoon afgewezen zonder ooit maar één keer fysiek te komen kijken. Dat vind ik erg teleurstellend. Zeker in deze tijd" Peter karsten, eigenaar pand

In 2021 diende Karsten het idee bij de gemeente in om het bestemmingsplan te wijzigen, maar dat verliep niet zoals verwacht. "Ze wilden er niet aan beginnen. Zelfs niet als de bedrijfswoning in tweeën werd opgesplitst. Toen werd ik wel pissig", laat de eigenaar van het pand weten. "Ook mijn dochters zitten te springen op een woning, maar ik heb niet het idee dat de gemeente wil luisteren. Ze hebben het gewoon afgewezen zonder ooit maar één keer fysiek te komen kijken. Dat vind ik erg teleurstellend. Zeker in deze tijd."

Voorstel van eigenaar Peter Karsten om meerdere jongerenwoningen te realiseren aan de Westerblokker - aangeleverd

Gemeente De plannen van Karsten zijn door de gemeente afgewezen vanwege twee redenen: de cultuurhistorische waarde van het pand en de mogelijke parkeerdruk die toeneemt indien er tien of meer jongerenwoningen worden toegevoegd aan de straat. Ook voegt de gemeente eraan toe dat het van belang is dat het huidige dorpslint in tact blijft. Dat is volgens de gemeente, zo blijkt uit een reactie op raadsvragen van Fractie Tonnaer, bij de komst van de jongerenwoningen niet mogelijk. "Medewerking verlenen aan dit initiatief zorgt voor precedentwerking, waarmee de ruimtelijke kwaliteiten van het lint onder druk komen te staan", aldus het Hoornse college.

Dorpslint Een dorpslint is een verschijningsvorm waarbij vrijstaande huizen gericht staan naar de doorgaande weg.

Wie wel kwam kijken bij de woning van Karsten was Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer. In april stelde Tonnaer al raadsvragen aan het college over de mogelijke aanpassingen van het bestemmingsplan. De antwoorden die hij toen kreeg zorgden voor weinig voldoening en veel onbegrip, en daarom heeft het de fractievoorzitter vorige week besloten om opnieuw vragen te stellen.

Volgens de gemeente wordt het dorpslint te veel belemmerd indien er jongerenwoningen op de aangegeven plek komen en dat terwijl de het volume van het pand niet zal veranderen - Aangeleverd

"De antwoorden die het college heeft gegeven op mijn eerdere vragen zijn frustrerend en een aanfluiting", vertelt de fractievoorzitter. Volgens Tonnaer maakt het college zich onterecht zorgen om de 'ruimtelijke kwaliteiten van het lint'. In de afgelopen dertig jaar zijn er ongeveer 3500 woningen in de wijk Bangert Oosterpolder en ruim 100 woningen aan de dorpslinten gebouwd", vervolgt Tonnaer geërgerd. "Door de bouw van deze woningen zijn de doorzichten naar het achtergebied met veel groen verdwenen." De Hoornse partij snapt dan ook niet waarom het college zich dan nu ineens zo druk maakt om de bouw van zo'n 10 jongerenappartementen . "Je kan mij toch niet vertellen dat er door de bouw van een paar jongerenwoningen er ineens wel een verkeerschaos op de Westerblokker ontstaat? Wat een hypocriet stel zijn jullie", refereert Tonnaer naar het college. Drogredenen Daarnaast ziet Tonnaer ook drogredenen van het college om het particuliere project van Karsten niet door te laten gaan. "Ze geven aan dat 'de mogelijke parkeerdruk gaat toenemen' , maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Zeker omdat er vlak naast het pand een parkeerplaats staat voor zo'n 40 auto's."

Quote Het enige dat aan de buitenkant gaat veranderen zijn de kozijnen, maar het volume van de woning neemt niet toe" ROger tonnaer, fractievoorzitter

Ook ziet de Hoornse partij geen reden waarom 'de ruimtelijke kwaliteiten van het lint onder druk komen te staan'. Het pand wordt namelijk alleen van binnen grootschalig verbouwd. "Het enige dat aan de buitenkant gaat veranderen zijn de kozijnen, maar het volume van de woning neemt niet toe en daardoor verandert er ook niks aan het dorpslint." Intussen hoopt Peter Karsten nog steeds dat de gemeente een keertje de fiets op stapt om te kijken naar de huidige situatie van zijn pand. "Ik heb iets waar je inpandig woningen kunt leveren. Naar mijn mening is er geen hinder te verzinnen om niet te gaan starten."