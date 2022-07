Hoe kan het dat het nieuwe Jongerencentrum Missing al anderhalf jaar leeg staat?

Het pand waar jongerencentrum Missing in Medemblik is gevestigd wordt al anderhalf jaar niet in gebruik genomen. Sinds het jongerencentrum moest verhuizen binnen het pand van De Muiter is het nog niet gelukt om de nieuwe locatie te openen. Dit tot verbazing van de lokale partij Hart van Medemblik, die hier raadsvragen over stelt.

Google Streetview

Jongerencentrum Missing in Medemblik moest meer dan anderhalf jaar geleden verhuizen binnen De Muiter, vanwege de uitbreiding van scholengemeenschap De Dijk. De nieuwe ruimte ligt direct naast het oude pand van het jongerencentrum, maar is sinds de oplevering nog steeds niet in gebruik genomen. De lokale partij Hart voor Medemblik heeft daarom een aantal raadsvragen aan de gemeente gesteld, die binnen twee weken beantwoord moeten zijn. Zo vraagt de partij zich af hoe het mogelijk is dat de nieuwe, veel kleinere ruimte na anderhalf jaar nog steeds niet in gebruik is. Ook willen zij weten wat de sluiting van anderhalf jaar betekent voor de jongeren binnen de gemeente en voor de vrijwilligers van Missing. "Hart voor Medemblik zich goed voorstellen dat het langdurig niet open zijn van het jongerencentrum ook het werk, het werkplezier en

de motivatie van vrijwilligers, jongerenwerkers en toezichthouders/BOA’s nadelig kan

beïnvloeden", stelt de partij. "Zij 'raken de jongeren kwijt' en moeten dit verwaterde contact later weer zien op te bouwen." Bestuur wil niet reageren Penningmeester van het jongerencentrum, Mark Olthof, wil niet reageren op de kwestie en wijst naar de gemeente Medemblik. En de gemeentewoordvoerder laat weten eerst inhoudelijk te willen reageren op de raadsvragen voordat persvragen worden beantwoord.