Aartsrivalen SV Huizen en Zuidvogels: oud-gedienden doen de kampioensstrijd dunnetjes over

De zomerstop is al een tijdje aan de gang, maar in Huizen moeten ze nog steeds bijkomen van de seizoensontknoping. Voetbalclub SV Huizen won van aartsrivaal en buren Zuidvogels en werd daarmee kampioen. In het zomerprogramma 'De Ziel van de Regio' nemen twee leden van het eerste uur het nóg een keer tegen elkaar op.

De ziel van de Regio in 't Gooi - NH Nieuws

Beide clubs zijn opgericht in het jaar 1928, hoewel Huizen slechts één maandje ouder is. Beide clubs liggen op sportpark de Wolfskamer en zijn sinds jaar en dag concurrenten van elkaar in het voormalige vissersdorp. Ontknoping Zaterdag 28 mei bereikte deze concurrentiestrijd weer eens een hoogtepunt. Toen konden beide teams het kampioenschap van de eerste klasse in de wacht slepen, het was namelijk een nek-aan-nekrace tussen de twee clubs. In het lokale radioprogramma NH Gooi de Lunchclub blikte streekhistoricus en SV Huizen-aanhanger Klaas Vos vooruit op de wedstrijd. Toen ze de slotfase ingingen stond het 2-0 voor de Zuidvogels, maar uiteindelijk wist SV Huizen de eindstand om te buigen naar 2-4. Kampioenschap overdoen Twee maanden na dato nemen twee leden van het eerste moment het tegen elkaar op in een vriendschappelijk wedstrijdje 'zenuwspiraal'. Hiermee doen ze de kampioensstrijd nog eens dunnetjes over. Gert van der Roest is bestuurslid van SV Huizen en als 52 jaar lid van de club. "De succesvolste club van Huizen en omstreken", zegt hij uitdagend. Gerard Bout moet daar hard om lachen. Hij is al 55 jaar lid van Zuidvogels en heeft in die tijd vele rollen vervuld. Gelukkig is het niet alleen maar haat en nijd. De clubs werken steeds vaker samen. Zo hebben ze ook een gezamenlijke afdeling vrouwenvoetbal. "Maar bij de heren zal dat niet zo snel gebeuren", zegt Bout.

Ziel van de Regio Het interview en de wedstrijd tussen Gert en Gerard is terug te zien in de video met daarnaast interviews met tv-persoonlijkheid Catherine Keyl en streekhistoricus Frans Ruijter, reportages over Muiden en Ankeveen en een optreden van de band Charmplay. Allemaal in het pittoreske Naarden-Vesting.