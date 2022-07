Noordkop & Texel NL V Fotobiënnale van kunstenaars geeft inkijkje in alledaags leven op Wieringen

Het oeroude eiland Wieringen heeft in het verleden een magische aantrekkingskracht gehad op veel beeldend kunstenaars en fotografen in Nederland en de rest van de wereld. Velen van hen streken op het oude land neer en bleven voorgoed. Deze zomer wordt in het dorp Oosterland van de werken een fotobiënnale georganiseerd door fotograaf Kenneth Stamp en zijn vrouw Valentine. In ons zomerprogramma 'De Ziel van de Regio' vertellen ze daar meer over.

Kenneth studeerde fotografie in Londen en is de curator van de biënnale. Hij zoekt uit welke fotografen naar het evenement komen. Begin jaren tachtig kwam hij naar Nederland en vestigde zich op het voormalig eiland. Hij is al vanaf het begin dat hij in Nederland is, gefascineerd door de lucht hier. "Dat zie je dan ook heel vaak terugkomen in zijn foto's", vertelt zijn vrouw trots. De tekst gaat door na de foto

Portret van Kenneth Stamp - Kenneth Stamp

Eén van deze fotografen die uitgenodigd is voor de biënnale is vuilnisman Gerrit Ooteman. Hij is vuilnisophaler in Wieringen en weet met veel passie te vertellen en te schrijven over zijn werk als vuilnisman in het dorp. "Hij vertelt zo mooi over zijn werk en hij is enorm gehecht aan de plekken waar hij als vuilnisman rijd." Valentine leerde de vuilnisman kennen toen ze voor haar deur de laatste restjes vuil op haar stoep bij elkaar aan het vegen was. "Ik dacht: 'mooi dat kan mee met de vuilniswagen.' Toen kwam de bijrijder van Gerrit voorbij om dat groenbakken recht te zetten en die zei: 'dat duurt allemaal weer lang, want Gerrit moet nog foto's maken'." Valentine dacht op dat moment dat hij in opdracht foto's maakte voor het vuilbedrijf, maar toen kwam ze erachter dat hij als hobby portretten maakte. De tekst gaat door na de foto

Portret van Gerrit Ooteman - Gerrit Ooteman