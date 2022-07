🐢Géén protest, wél langzaamaanactie op A9: schildpad van vluchtstrook geplukt

Met de boerenprotesten vers in het geheugen, weten automobilisten maar al te goed voor hoeveel oponthoud trekkers kunnen zorgen. Toch zorgde een langzaamaanactie op de A9 bij Amstelveen afgelopen zondag nauwelijks voor vertraging: een schildpad stapte daar dapper over de vluchtstrook, waarna hij door een oplettende automobilist van het asfalt werd gehaald.

Een collega van de man benadrukt tegen NH Nieuws dat dit gevaarlijke situaties had kunnen opleveren, maar vindt het mooi dat de automobilist zich heeft bekommerd om het welzijn van de schildpad. "Je kan ook niet een schildpad op een snelweg laten lopen", is haar reactie.

Medewerkers van Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland zijn opgelucht. "Gelukkig is de schildpad op tijd gevonden, hoewel zijn schild hard is, had hij vast een auto niet overleefd", laten zij weten in een reactie op Facebook. De schildpad is naar een schildpaddenopvang gebracht.