Nieuwsblog: 'Tata UK moet binnen een jaar vergroeningsplan of anders dicht' • OIG IHD sluit kledingingbak door rommel

Binnen een jaar moet er duidelijkheid zijn over steun van de Britse overheid voor vergroening van Tata Steel UK, anders zal het staalbedrijf daar waarschijnlijk moeten sluiten. Dat meldt het NRC op basis van uitspraken van topman Natarajan Chandrasekaran van het bedrijf in The Financial Times.

Al twee jaar lang leiden gesprekken over vergroeningssubsidies daar tot niets, meldt het NRC. Onlangs werd bekend dat het bedrijf, dat tot bijna een jaar geleden nog samen één bedrijf was met Tata Steel IJmuiden, voor het eerst in dertien jaar winst heeft gemaakt. De Nederlandse tak zet vol in op het plan 'Groen Staal'. De overheid heeft al gezegd bereid te zijn de transitie te subsidiëren. Getallen zijn nog niet genoemd.