Nieuwsblog: A22 deels dicht • OIG IHD doet kledingingbak dicht: vuilniszakken vuil en telefoonhoesjes

De stichting OIG IHD heeft de kledingbak aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord afgesloten. De bak ligt vol met 'vuilniszakken vuil en telefoonhoesjes', aldus is te zien op foto's op Facebook.

In verschillende bakken in de gemeente Velsen kunnen mensen tweedehands kledingstukken inleveren. De stichting Ontspanning Invaliden Gehandicapten (OIG), die draait op vrijwilligers, verkoopt die kleding en verzorgt van dat geld 'ontspanning en vervoer voor mensen in de omgeving'.

Bericht wordt nog aangevuld