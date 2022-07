Coffeeshop The Snoop voor de tweede keer in maand tijd overvallen

Coffeeshop The Snoop aan de Rijksstraatweg in Haarlem is gisteravond rond middernacht opnieuw doelwit geworden van een gewapende overval. Een paar weken geleden was het bij dezelfde coffeeshop ook al raak, laat een woordvoerder van de politie weten. Op dit moment wordt nog onderzoek gedaan.

Rond 23:55 uur kwam bij de politie de melding van een gewapende overval aan de Rijksstraatweg in Haarlem binnen. Iets daarvoor vond de overval plaats. De woordvoerder van de politie meldt dat er geen gewonden zijn gevallen.

Onderzoek

Het is de tweede keer sinds korte tijd dat er een overval plaatsvindt bij coffeeshop The Snoop. Een paar weken geleden, op vrijdag 15 juli, drongen overvallers ook al de coffeeshop binnen. Op dit moment doet de politie onderzoek. Of er iets is meegenomen is nog onbekend.