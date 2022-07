Dromen komen uit voor verstandelijk beperkte cliënten van Stichting De Baan

Dromen zijn geen bedrog, in ieder geval niet voor cliënten van Stichting De Baan. De Haarlemse vrijwilligersorganisatie bedenkt al vijftig jaar activiteiten voor mensen met een beperking en het project Droomwolk is daar één van. In dit jubileumjaar komt, hoe toepasselijk, de vijftigste droomwolk uit in een Zaanse bruidswinkel.

Hans is helemaal gek van bruidsjurken. Hij heeft er zelf thuis wel tachtig verzameld. Maar met zijn beperking zit het er niet in om in een bruidswinkel te werken. Tot vandaag. Hij mag zijn droom verwezenlijken in bruidswinkel Wed2Be in Zaanstad. "Mijn tante Cor zit in de modewereld. Ik vind het gewoon mooi. Mijn tranen springen in mijn ogen, ik vind dit zo mooi."

Hij mag voor twee dames een jurk uitzoeken, zodat ook hun droom in vervulling gaat. Yara wil al jaren een jurk passen om in te trouwen, maar door corona moest dat steeds uitgesteld worden. De foto die ze haar vriend stuurt, moet hem over de drempel helpen om haar nu eens echt ten huwelijk te vragen. "Ik denk wel dat hij een gat in de lucht springt", zegt ze glimlachend als ze de jurk showt die Hans heeft uitgekozen.

In het wit op de foto

Voor Ria maakt het niet uit of ze erin trouwt, maar ze wil zo graag eens in het wit op de foto. Of eigenlijk had de jurk roze moeten zijn. Maar dat is even niet in de mode. "Je bent nu heel modern", fluistert Cor Speelman Ria in de oren, terwijl hij haar voor de spiegel ondersteunt. De rollator hoeft niet zo nodig op de foto.

Cor is de stuwende kracht achter het project Droomwolk. Tot zijn eigen verbazing heeft hij er nu dus vijftig gerealiseerd. "Toen ik er mee begon, dacht ik 'als we een stuk of tien halen, zijn we spekkoper'. En voordat je het weet, zit je ineens op vijftig."