Amstelland NL V Visser Theo stelt zwemmers gerust: 'Kleine kans dat snoek je te grazen neemt'

Het was even schrikken toen Lotte Uittenbogaard (20) uit Rijsenhout vorige week tijdens het pootjebaden in de Westeinderplassen in Aalsmeer lichtgewond raakte door een aanval van een roofvis, waarschijnlijk een snoek(baars). Omdat het verhaal veel losmaakt, besloot NH Nieuws op zoek te gaan naar de (vermoedelijke) dader.

Lottes voet na aanval roofvis, vermoedelijk snoek - Lotte Uittenboogaard

Geen pootjebadende mensen in het jachthaventje bij restaurant Joseph aan de Poel deze maandag, maar daar is het weer ook niet echt naar. Dat was vorige week dinsdag wel anders. Toen liep het kwik op tot de veertig graden. We nemen de proef op de som en steken, net als Lotte vorige week, toch maar twee voeten in het water... maar de snoek laat zich niet zien. En dus melden we ons bij de man die alles weet over de wondere (onderwater)wereld van de Westeinderplassen: lokale visser Theo Rekelhof. Hij hielp zijn opa al bij het legen van de visfuiken en weet dus waar hij over praat. Theo beaamt direct dat Lotte is gebeten door een snoek. Zelf ving hij gisteren nog een ander gigantisch monster: een meerval van maar liefst 1.40 meter groot.

Visser Theo Rekelhof weet alles van het onderwaterleven in de Westeinderplassen - NH Nieuws

"Het verschil tussen een meervallenbeet en die van een snoek is dat een meerval krassen achterlaat en een snoek echt diepe wonden", vertelt Theo terwijl hij de kleine vlijmscherpe tandjes van de meerval laat zien. Vervolgens pakt hij een snoek erbij, die hij eerder had gevangen: "Deze tanden zijn echt heel scherp. Ze gaan heel makkelijk door vlees."

Quote "De kans dat je door een schroef van een buitenboordmotor wordt geraakt is vele malen groter" Theo Rekelhof, lokale visser