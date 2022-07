Woningcorporatie door het stof na kritiek op strippen dichtbegroeide, groene tuin

Een dichtbegroeide tuin van een huurwoning in Amstelveen die van de een op de andere dag helemaal is leeggetrokken. Een foto hiervan zorgde dit weekend voor veel ophef op social media. De verantwoordelijke woningbouwvereniging, Eigen Haard, komt vandaag met een verklaring en excuses.

Woningbouwvereniging Eigen Haard door het stof na onbedoeld strippen groene tuin - Jeltje van Houten/Eigen Haard

Het begon allemaal met een verontwaardigde tweet van de Amstelveense Jeltje van Houten. "Wat een schrik Eigen Haard en gemeente Amstelveen", schreef zij. "Vandaag is deze hele tuin leeggehaald." Volgens Jeltje hebben de vorige bewoners tientallen jaren voor het groen in de tuin gezorgd. Op een poster aan het raam van de woning is te lezen dat tuin en woning worden opgeknapt voor de nieuwe huurders. Het leverde een storm aan reacties op.

Wat een schrik @EigenHaard @Gem_Amstelveen ! Vandaag is deze hele tuin leeggehaald want nieuwe huurders gaan er komen. Betrof mooie tuin in 45 jaar opgekweekt door mijn vorige naaste buren

Dit is wat er telkens gebeurd, stond veel moois, jaren gekoesterd, weg 😔

Kan dit anders? pic.twitter.com/L0lT6dz3Lv — Jeltje van Houten 💛💙 (@JeltjevanHouten) July 22, 2022

Dat de woningbouw de tuin van een groene oase in een hoop aarde veranderde, wekte bij veel mensen irritatie op, omdat zij het zonde vinden. "Dat een huis leeg opgeleverd moet worden snap ik, maar een tuin. Wat een zonde zeg", reageert Natasja bijvoorbeeld op de Tweet. "Waarom niet even overleggen met de nieuwe huurders of ze de mooie groene tuin liever willen dan deze zandhoop?", vraagt Elisa zich af. Dat constant wordt opgeroepen om je tuin groen te laten en niet te veel tegels neer te leggen, vergroot de verontwaardiging. "Anno 2022!? Een drama voor de stadsnatuur, biodiversiteit, klimaat, riool etc. Ik snap dit niet", schrijft Mirjam. Zoveel mogelijk groen in de tuinen is een natuurlijke manier om steden koel te houden en hiermee voorkom je wateroverlast. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit. De gemeente Amstelveen doet zelfs mee met het NK Tegelwippen, waarbij tuintegels gratis worden opgehaald als hier groen voor terugkomt. Ook is subsidie vrijgemaakt voor inwoners met een idee voor meer groen in de stad. Tekst gaat verder onder foto.

Zo zag de tuin eruit voor de schop erin ging. - Google Maps

Foutje, bedankt Veel Twitteraars zijn bang dat het leeggetrekken van de tuin voordat de nieuwe huurders in een woning trekken beleid is, maar Eigen Haard zegt vandaag in een verklaring dat dit niet het geval is. Het gaat hier volgens de woningbouwvereniging om een fout. "We wilden een aantal zaken uit de tuin verwijderen omdat die onveilig waren. Daarnaast moesten we het tuinpad opnieuw tegelen. Dat daarbij ook de rest van de tuin is leeggehaald was niet nodig en dat betreuren we", luidt hun verklaring.

Geleerd van ophef Als een bewoner verhuist, komt er volgens Eigen Haard een opzichter langs om de woning en de tuin op te nemen voordat deze opnieuw wordt verhuurd. "We hebben criteria hoe een tuin eruit moet zien voordat we hem opnieuw verhuren. De tuin mag niet volledig overwoekerd zijn. Dode planten en struiken moeten eruit en er mogen geen onveilige situaties zijn", klinkt de uitleg van de woningbouwvereniging. Een Amstelveense neemt geen genoegen met die uitleg. In een tweet schrijft zij dat het 'staand beleid' van Eigen Haard betreft, omdat 'de tuinen in Bankras de afgelopen jaren bij elke huiswissel zijn ontgroend'. Tekst gaat verder onder tweet.

Dit is eerder staand beleid van #eigenhaard dan dat dit een misverstand betreft. In de wijk Bankras zijn de laatste jaren bij elke huiswissel de tuinen ontgroend. (U kunt de huizen/tuinen er zo uitpikken.) Mijn eerdere voor en achtertuin zijn daar een voorbeeld van (9/21) pic.twitter.com/3yv1eYRfzD — Trijntje de Kraker (@trijntjedkraker) July 25, 2022

Eigen Haard zegt wel van de situatie en ophef te hebben geleerd. "We kijken nog eens kritisch naar ons eigen beleid om te zien waar we het kunnen verbeteren", besluit de organisatie.