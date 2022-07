Onderscheiden Erik Groot gelukkig met geslaagd EK schapendrijven: "Sport op de kaart gezet"

Meer dan tevreden kijkt Eric Groot uit Spanbroek terug op de afgelopen week en het weekend. In Hoogwoud organiseerde hij de European International, een vijfdaags Europees kampioenschap schapendrijven. Tijdens het evenement werd hij door de zeven burgemeesters van West-Friesland uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Opmeer.

De organisator deed na drie jaar zelf eindelijk weer eens mee aan een grote wedstrijd - Tom de Vos

Vanuit zestien verschillende Europese landen trokken deelnemers en bezoekers de afgelopen dagen naar Hoogwoud voor de European International, een Europees kampioenschap voor schapendrijvers. Tientallen deelnemers deden mee aan de wedstrijd, die uiteindelijk door de Nederlandse Susanne Lejuez werd gewonnen. "We zijn op woensdag gestart met de eerste voorrondes", legt organisator Erik Groot uit. "Toen moesten we als team op elkaar ingespeeld raken. En dat was best even spannend, maar na die eerste dag volgde ook meteen de ontlading." Zelf deed Erik voor het eerst sinds vijf jaar mee aan een wedstrijd met zijn bordercollie Kev. Een plek in het finaleweekend zat er echter niet in voor hem. "De hond maakte in het begin al veel fouten, waardoor ik zelf heb besloten uit de wedstrijd te stappen", zegt hij daarover. "Het was gewoon niet goed genoeg. Er zijn geen excuses te verzinnen." Finalewaardig parcours Zowel op de eerste dag, als op donderdag en vrijdag plaatsen de beste vijftien handlers (schapendrijvers, red.) zich voor het finaleweekend. Zaterdag kwalificeerden de allerbeste vijftien zich voor de finale op zondag.

Quote "Er heerste tijdens de European International een echte familiesfeer op het terrein" erik groot, organisator european international

"In het weekend voelde je een heel andere spanning. Het was erop of eronder voor alle deelnemers", aldus Groot. "Ik had voor de finale een parcours neergelegd die finalewaardig was, een heel moeilijke." Even leek het erop dat het parcours té moeilijk was gemaakt, want de eerste drie finalisten wisten het parcours namelijk niet te voltooien. "Toen knepen we hem wel even, maar drie rondes voor de pauze maakte iemand een perfecte run", zegt Erik. "Het publiek stond toen ook op de stoelen van enthousiasme en wij keken elkaar als organisatie aan met een blik van: 'zie je nou wel dat het moet lukken?'." Op de kaart gezet Onder toeziend oog van duizenden bezoekers wist de Nederlandse handler Susanne Lejuez de European International te winnen. Naast haar op het podium was er plek voor een Duitse nummer twee en een Franse nummer drie. Ook buiten het parcours kon er gekeken worden naar het kampioenschap. De livestream is tijdens het evenement door meer dan 3.500 unieke bezoekers uit heel Europa bekeken. "Het zat qua deelnemers heel dicht bij elkaar. En er hing een fantastische sfeer rond het parcours", aldus Erik. "Een echte familiesfeer hing op het terrein. Iedereen kon een natje en een droogje krijgen. En de bezoekers hebben vaak ook urenlang bij ons op het terras gezeten. Ik ben ervan overtuigd dat als wij het nog groter hadden aangepakt, we dan de WK-sfeer van 2017 weer hadden gehad."

"Als organisatie hebben wij, denk ik, geen steken laten vallen", gaat Erik Groot verder. "Daarbij hebben we sport echt op de kaart gezet. We vonden het ook leuk om tijdens demonstraties het schapendrijven te tonen aan mensen die geen idee hebben wat er op het platteland gebeurt. Dat we iedereen laten beseffen dat de agrarische sector ook een tak van sport is." Ereburger van Opmeer Dit alles gebeurde ook onder toeziend oog van de zeven West-Friese burgemeesters, die een grote verrassing hadden voor Erik. Toen zij tijdens de pauze op het deelnemersveld stonden om een woordje te doen werd Groot naar hen toe geroepen, en kreeg hij te horen dat hij is uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Opmeer. "In 2015 heb ik de toenmalige burgemeesters verteld dat als zij meer toeristen naar de regio willen trekken, ze meer samen moeten werken", vertelt Groot. "Dat hebben ze gedaan, en tijdens het vorige evenement zijn ze alle zeven ambassadeurs geworden. Ze vertelden dat onder andere mensen in Amerika, Brazilië, China en Japan nu weten waar Opmeer ligt. En dat allemaal vanwege kleine zwart-witte hondjes en schapen." Nieuw EK? Of Groot in de toekomst een nieuw Europees Kampioenschap gaat organiseren weet hij nog niet. Een WK in West-Friesland, zoals hij in 2017 organiseerde, is uitgesloten. "Bij de vorige keer werd mij al verteld dat het onmogelijk is", zegt Erik. "In het Verenigd Koninkrijk vinden ze dit zo belangrijk, dat ze dat nooit meer los willen laten en het dus zelf organiseren." Maar een nieuwe European International in Hoogwoud is niet uitgesloten. "Ik ga niet zeggen dat ik nooit meer iets zal organiseren, maar als ik het ga doen wordt het nog groter dan de afgelopen editie", sluit hij af. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws afgelopen week van het evenement gemaakt heeft:

Erik Groot heeft de primeur en organiseert eerste EK schapenhouden in Hoogwoud - NH Nieuws