In deze serie is te zien hoe het leven er in onze provincie vroeger uitzag. In veel dorpen en steden zijn vanaf de jaren '30 het alledaagse leven en bijzondere gebeurtenissen vastgelegd door goede amateur-filmers. De films worden bewaard in het Regionaal Archief. Sommige beelden zijn uniek en niet eerder te zien geweest.

Bekijk hier de afleveringen van Ons Dorp.

Uitzending iedere zondag 17.11 uur.