Blunder met blauwe lijnen stationsgebied hersteld, verkeerstekens weer zichtbaar

De opvallende blauwe en roze lijnen waren aangebracht door de gemeente om fietsers en voetgangers op een vrolijke manier langs alle werkzaamheden te loodsen om zo de veiligheid te vergroten. Roze voor de voetgangers en blauw voor de fietsers.

Maar in de praktijk pakte dit ludieke idee niet goed uit. Voorbijgangers waren vooral verward door de lijnen in het gebied en het doel was niet gelijk duidelijk.

Ook voor de veiligheid was het uiteindelijk eerder een vloek dan een zege. Zo ging de blauwe lijn ook over de haaientanden en stoplijnen in het stationsgebied, waardoor de verkeerstekens niet meer zichtbaar waren. Volgens de Hilversumse Fietsersbond zorgt dit ook voor gevaarlijke situaties.

De gemeente stak de hand in eigen boezem en gaf snel aan deze blunder te herstellen na klachten die bij ze binnenkwamen. Dat de kronkels over alle markeringen en fietspaden heen ging was niet de bedoeling.