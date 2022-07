Oudere bewoners van Zaanse galerijflat al twee weken vast door falende lift

Al twee weken lang is de lift van de Zaanse galerijflat De Helling kapot. Er wonen veel senioren in de flat, waarvan sommige bewoners niet of heel moeilijk naar beneden kunnen komen. Het is zeker niet de eerste keer dat de lift faalt en dat leidt tot spanning en frustratie. "Ik wil van de woning af. Ik word hier hypernerveus van", aldus bewoonster Jansje Plooijer.

Ze wonen er best mooi en er is niks mis met de woningen, zeggen Plooijer en haar buurman Jan Rep gezamenlijk. Maar de haperende lift neemt wel een groot stuk woongenot af. De vrouw van Rep heeft heupproblemen en kan dus niet met de trap. Plooijer heeft COPD. "Vorige week stond ik bij de trap", zegt de bewoonster. "Ik dacht: 'ik stort zo naar beneden.'"

Ze vervolgt: "Ik kijk iedere morgen hoe het met de buren gaat. Die zijn tien jaar ouder dan ik. Dan denk ik: 'het is toch te gek voor woorden?' Als hier wat gebeurt… ik heb tegen Rochdale gezegd: als er een ziekenwagen komt laat ik een hoogwerker komen, en die mogen jullie betalen. Anders houd ik m'n huur in. We kregen afgelopen maand een huurverhoging, gekker moet het niet worden."

Met rollator en al de trap af

Een andere bewoonster laat zien hoe ze met rollator en al, voetje voor voetje van de trap af schuifelt. "Ik vind het schandalig van de woningbouwvereniging. Mijn man kan al helemaal niet naar beneden. Al weken lang en we horen niks."

Daar kan Jan Rep over meepraten. Dus belde hij zelf en daarna zijn dochter. "Een maand terug was-ie ook stuk. Toen kwam ik nog net naar beneden met mijn vrouw met een rollator. Dat was rond 13.00 uur. Maar 20.00 uur 's avonds was-ie nog stuk. Toevallig woont er een oud-collega beneden, daar konden we zitten. Uiteindelijk hebben we met zijn drieën mijn vrouw ondersteund naar boven. Toen heeft m'n dochter gebeld. Kreeg ze te horen: 'Waarom maakt u zich zo druk, zo erg is het toch niet dat je wachten moet?' Nou, dat is toch schandalig?"

