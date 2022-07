Van kunst tot bureaus: inboedel gesloopt raadhuis krijgt tweede leven via pop-up store

Van bouwmaterialen, stoelen, plantenpotten tot schilderijen: veel spullen uit het voormalig gemeentehuis van Haarlemmermeer in Hoofddorp worden via een pop-up store weer aan de man gebracht. Het raadhuis wordt gesloopt en omgetoverd tot een gebruiksvriendelijke en duurzame variant.

Vanaf vrijdag worden de deuren van het gemeentehuis in Hoofddorp elke week geopend voor de pop-up store.

Een medewerker van aannemer Vlasman vertelt: "Dit is ons initiatief en het is de eerste keer dat we dit doen. We zijn erg bezig met hergebruiken, als sloper doen we dat sowieso, maar er zijn nog zoveel dingen die een tweede leven verdienen. Bureaustoelen, printers, planten, alles wat je in een oud slooppand kunt vinden. Er hangt wel een prijskaartje aan".

Sterk verouderd

Het gemeentehuis van Haarlemmermeer wordt gerenoveerd omdat het gebouw sterk verouderd is en niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Ambtenaren, de gemeenteraad en het college van B&W zijn een aantal maanden geleden verhuisd naar een tijdelijk onderkomen aan de Taurusavenue op een bedrijventerrein in Hoofddorp.

Verhuizing vertraagd

Die verhuizing zou eerst eind december vorig jaar plaatsvinden, maar door de verscherpte coronamaatregelen in november vorig jaar en strengere richtlijnen in de bouw liep de verhuizing naar het tijdelijke pand vertraging op.