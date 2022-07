Enkhuizer veredelaar verkoopt zijn paprika's wereldwijd: "Sta bekend al mister pepper"

Enkhuizer Tom van der Heiden is tussen de grote multinationals een kleintje in de zaadveredelingsindustrie. Toch is hij een begrip op het gebied van paprika's. Over de hele wereld verkoopt hij zijn eigen ontwikkelde paprikarassen, en wordt hij geroemd om zijn kennis. "Ik sta bekend als mister pepper."

Dat het voor Tom meer is dan alleen werk, ondervinden we al snel tijdens een bezoeken in een kas waar hij zijn rassen ontwikkeld. Want als het over paprika's gaat raakt de veredelaar niet uitgepraat. "Ik ben gek op paprika's, ik kan het ook niet helpen", vertelt hij lachend.

'Eet meerdere paprika's per dag'

Hij eet ze ook graag, heel graag zelfs. "Wel vier, vijf of zes per dag. En als ik in het gewas loop kan het wel oplopen tot tientallen. Wist je dat er ook meer vitamine C in een paprika zit dan in een sinaasappel?"

Maar hoe is die passie ontstaan? Hij groeit op in het Westland, waar zijn interesse voor het ontwikkelen van groenten ontstaat. In 1989 komt hij in Enkhuizen terecht. Daar zitten de grote zaadbedrijven, die zowel groenten als bloemen ontwikkelen. Bij Enza Zaden wordt hij paprikaveredelaar. "Toen nog een klein bedrijf. Ik was werknemer 100. Paprika's waren toen nog een nieuwe markt in Nederland."

Tom ontwikkelt in 1992 een paprikaras dat uiteindelijk de markt overneemt. Zijn naam is gevestigd, en hij reist veelvuldig naar het buitenland. "We begonnen in Spanje. En zo begonnen we in Mexico, Turkije, in Florida en Californië. We groeiden steeds verder."