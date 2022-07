Omwonenden rechtop in bed door plofkraak: "Ik dacht dat het de Russen waren"

Voor de tweede keer in tien dagen is Amsterdam opgeschrikt door een plofkraak. In de nacht van zondag op maandag werd een geldautomaat bij een Primera op het Beukenplein opgeblazen. De eigenaren en omwonenden blijven achter in een ravage.

Van de winkel is weinig meer over. Een flink deel van de pui is eruit geblazen, een lantaarnpaal ving een deel van de klap op en staat flink uit het lood. Mannen van het schadeherstelbedrijf lopen af en aan om de grootste rommel op te ruimen en de ramen dicht te spijkeren.

Twee explosies

De eerste klap was al enorm. "Ik zat rechtop in mijn bed.", vertelt een oudere heer die een paar straten verderop woont. "Ik dacht dat het de Russen waren."

Enkele minuten later volgt dan een tweede explosie. "Na die eerste dacht ik nog dat het een strijker was of iets dergelijks, of ander vuurwerk", vertelt een man die in een aangrenzende straat woont. "Maar na die tweede knal zijn we toch even het balkon opgelopen om te kijken wat er aan de hand was. Er was heel veel rook en er lag overal glas."

Tranen

De twee mannen die de winkel bestieren, een vader en een zoon, kunnen nauwelijks wat uitbrengen. "We zijn enorm geschrokken", stamelt Afaan Muhammed. De hele ochtend zijn hij en zijn vader in de weer met hulpdiensten, het Primera-hoofdkantoor en met de verzekering.

Ook bewoners uit het appartementencomplex boven de Primera staan nog te trillen op hun benen. Ze vinden steun bij elkaar. Vannacht moesten ze op stel en sprong hun huis uit, het is nog niet duidelijk of en wanneer ze terug mogen.

"Ik heb wel een traantje gelaten", vertelt een vrouw met blond geverfd haar. "Mijn familie had zestig jaar een kapperszaak, voordat de Primera erin kwam." Ze woont niet meer in de buurt, maar kwam direct toen ze online las over het nieuws van de explosies. "Het zijn zulke lieve mensen die er nu in zitten. Ik heb er geen woorden voor."