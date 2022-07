Streekhistoricus Frans Ruijter vertelt wat 't Gooi in zijn ogen zo bijzonder maakt

Streekhistoricus Frans Ruijter is een bekende naam in 't Gooi. In Naarden-Vesting gaat hij samen met NH-verslaggever Koen Bugter opzoek naar de ziel van de regio. Zo bespreken ze de Erfgooiers, de rijke inwoners en de mooiste plekjes.

Frans Ruijter is vaste gast in het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag, waarin hij als 'stem van Blaricum' geschiedenisles geeft en een terugblikt op de Top 40 van dat moment. Ook geeft hij rondleidingen in zijn geliefde Blaricum. Maar zijn kennis stopt niet bij de grenzen van deze gemeente.

Dat het gesprek op de muren van de Vesting met uitzicht op de Grote Kerk van Naarden wordt gehouden is niet zo gek. "Schitterend, want daar klonk het hart van de Erfgooiers. Dat zijn mensen in 't Gooi die geboren en woonachtig zijn. Die hebben het recht georven om gebruik te maken van de gemeenschappelijke weiden in het gebied." De originele bewoners van 't Gooi dus.

"Rijk Gooi"

't Gooi kreeg later de naam een rijk gebied te zijn. Maar die notie drukt Frans snel de kop in. "Er wonen heel veel rijke mensen, maar dat wil niet zeggen dat 't Gooi rijk is." De komst van al die rijke mensen kwam doordat de boeren in het gebied hun slechte, droge landerijen verkochten voor woningbouw. "Daar zijn uiteindelijk villa's op gekomen en dat trekt weer soortgenoten aan."

Maar wat is nou de ziel van 't Gooi? "Dat we een hele rijke historie hebben en dat we in een gemeenschap kunnen wonen met verschillende mensen en toch goed met elkaar om kunnen gaan", vat Ruijter puntig samen. "Naarden is de enige stad, dus de mooiste stad. Maar van de Gooise plaatsen zijn de mooiste dan toch Laren en Blaricum."