Geurkaars veroorzaakt woningbrand in Amstelveen, bewoonster naar ziekenhuis

Een bewoonster van een appartement aan de Fideliolaan in Amstelveen is aan het begin van de middag door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, nadat zij bij een brand veel rook had ingeademd.

Brandweer in actie bij woningbrand Fideliolaan - AAN!

Dat meldt een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland aan NH Nieuws. "De brand is veroorzaakt door een geurkaars, die weer iets anders in brand heeft gezet." De brand in het appartement op de derde en bovenste etage van een portiekflat was snel onder controle, vertelt hij. "En er is geen grote schade."

RT: In een woning aan de #Fideliolaan in Amstelveen is vanmiddag brand geweest. Een geurkaars heeft de brand veroorzaakt. Een bewoner heeft hierbij rook ingeademd en is met een ambulance vervoerd naar een ziekenhuis. #BrandweerAA — Loek Pfundt (@LoekPfundt) July 25, 2022

Hoewel de brand in omvang beperkt bleef, kwam er wel veel rook bij vrij. Omdat de bewoonster veel rook had ingeademd, is ze voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.