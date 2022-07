NH Nieuws, NH Gooi en MBO College Hilversum starten samen met Gooise jongerenredactie

De omroepen en MBO College werkten al vaker samen met projecten binnen het Mediaplein in Hilversum. Het Mediaplein is een samenwerking van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de bibliotheek en Museum Hilversum. NH Gooi is als streekomroep verbonden aan de regionale omroep NH Nieuws. Ze delen kennis en faciliteiten met elkaar, maar hebben ook een gezamenlijke nieuwsredactie speciaal voor het Gooi.

Er worden ook maatschappelijke samenwerkingen aangegaan, vooral binnen het project

Mediaplein Hilversum. "We willen verankerd zijn in de samenleving, de mensen een stem

geven en verdieping en context bieden", zegt Jacky de Vries van NH Nieuws. "We zijn als publieke nieuwsorganisatie voortdurend op zoek naar groepen die we tot nu toe minder goed

bereiken. Deze pilot is een unieke kans om verhalen te vinden en te maken die aansluiten op

de leefwereld van jongeren."

Levensecht leren

Ook MBO College Hilversum is blij met de samenwerking. "Dit past heel goed bij ons, want

wij willen onze studenten onderwijs op maat bieden met een goede aansluiting op de

praktijk. We bieden een onderwijsomgeving aan waarin studenten zich ontdekkingsgericht

kunnen ontwikkelen, omdat we geloven dat dit de beste garantie geeft op een goede

aansluiting op de maatschappij, arbeidsmarkt of vervolgonderwijs", zegt Jeroen Ankersmit, directeur van het MBO College Hilversum.

De eerste jongerenredactie gaat vanaf december van start. De samenstelling verandert elk kwartaal.