Pearl Jam-concert houdt fans in spanning: "Wij willen wel voor ze invallen, hoor"

Zo'n 17 duizend muziekliefhebbers, waaronder de nodige West-Friezen, wachten in spanning af of het optreden van Pearl Jam maandagavond doorgaat. Het optreden van zondag werd op het laatste moment afgelast, tot verdriet van Jos Kolenberg. Hij is gitarist van de Pearl Jam tributeband Brain of PJ. "Heb ik voor niets 4 uur alleen in de auto gezeten."

Ineens viel enkele jaren geleden een brief op de deurmat. Afzender: Pearl Jam. Met de vraag of de West-Friese tributeband Pearl Jamming de naam wilde wijzigen, omdat het wel erg veel op het origineel leek. "Eigenlijk was het meer een mededeling", lacht Kolenberg, woonachtig in Enkhuizen.

"Op zich wel een eer dat ze zich daar druk om maken. Misschien overschatten ze onze band een beetje. Want ik denk dat mensen heel goed weten dat wij niet de echte Pearl Jam zijn. Maar de brief was heel vriendelijk van toon en we kregen zelfs nog budget om gemaakte kosten te dekken. Van een rechtszaak hebben we maar afgezien", zegt hij met een knipoog.

Klassiekers

Sinds 2013 speelt Kolenberg op regelmatige basis klassiekers als Alive, Black en Jeremy van de Amerikaanse band. Eerst dus als Pearl Jamming, toen even als Roots en tegenwoordig onder de naam Brain of PJ. Zondagmiddag speelde het West-Friese gezelschap nog in Roosendaal. "Normaal carpoolen we altijd. Maar omdat ik 's avonds als enige naar het concert in de Ziggo Dome zou gaan, reed ik alleen. Tijdens ons optreden liet iemand in het publiek zijn telefoon zien. Toen zag ik dat het concert dus toch afgelast. Ik baalde flink. Zat ik voor niets 4 uur lang alleen in de auto."

Zanger Eddie Vedder kampt al enkele dagen met stemproblemen, waardoor het optreden in Amsterdam werd geannuleerd. Vooralsnog gaat het tweede concert - vanavond - wel door. "Mocht dat niet zo zijn, dan willen wij wel voor ze invallen, hoor", klinkt het opgewekt. "Geen probleem."

Alleen moet even een praktisch probleem worden omzeild. "Pearl Jam speelt vaak zo'n 2,5 uur lang. Wij speelden zondag één uur, voor het eerst sinds corona. Misschien moeten we dan vanmiddag nog maar even repeteren."