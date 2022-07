Elektrische rijders snakken naar laadpaalplek, maar gemeente stelt geduld op de proef

Terwijl eigenaren van elektrische auto's dringen om een plekje aan de laadpaal, worden aanvragen voor extra oplaadpunten in de gemeente Haarlemmermeer niet in behandeling genomen. Op dit moment wordt bij de gemeente gewerkt aan een nieuw beleid, waardoor inwoners het nog maanden moeten doen met soms maar één laadpaal in de wijk.

Het ontbreken van een beleid in de gemeente zorgt voor frustatie bij inwoners. De 27-jarige Steve uit Nieuw-Vennep loopt bijna elke dag een kwartier om zijn auto op te laden. De paal in zijn straat is namelijk regelmatig bezet.

Ook de overheid stimuleert milieuvriendelijker rijden, waardoor steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. Nieuw-Vennep telt momenteel zo'n 45 openbare laadpalen. Maar bij de laadpaal in de wijk waar Steve woont, is het meestal dringen om een plekje. "Die paal heeft maar één aansluiting en is vaak al bezet. Voor de dichtstbijzijnde volgende paal moet ik minstens een kwartier lopen."

Nieuw beleid

Bij de gemeente vroeg Steve een extra laadpaal aan, maar dat bleek geen optie. De gemeente schrijft op haar website: "U kunt geen verzoek meer indienen voor een (extra) openbare laadpaal. Dat komt omdat de gemeente hiervoor nieuw beleid maakt. Dit duurt zeker nog een paar maanden."

In de tussentijd laat de gemeente 16 extra laadpalen plaatsen, waarvan vier in Nieuw-Vennep. Ook willen zij alle palen omzetten naar twee laadpunten. In plaats van één auto kunnen er dan twee auto's worden opgeladen. "Als dit allemaal gedaan is, hebben inwoners binnen loopafstand genoeg laadmogelijkheden. Ook kunnen mensen hun auto opladen bij benzinestations, parkeergarages, winkelcentra of sportclubs", stelt de gemeente.

Het tekort aan laadpalen is volgens Steve een groot struikelblok als het gaat om de overstap naar elektrisch rijden. "Steeds meer mensen willen elektrisch rijden, maar het laadpalentekort maakt het geen aantrekkelijke keuze. Je maakt wel eens een praatje bij zo'n laadpaal en dan hoor je ook dat men steeds verder van huis moet parkeren."