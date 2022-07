Geen winnaar Orgelimprovisatieconcours: "Niveau finalisten teleurstellend"

Een zeer opmerkelijk besluit van de jury van het Internationaal Orgelimprovisatie-concours Haarlem: er werd door hen géén winnaar uitgeroepen. Na lang beraad kwam de zeskoppige jury tot de conclusie dat het niveau van de drie finalisten dit keer niet goed genoeg was en dat er qua vernieuwing, originaliteit en creativiteit te weinig werd geleverd. De finale, waarbij de organisten onder meer improvisaties moesten geven op oude, geluidloze films, vond zaterdagavond plaats in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem.

Het Internationale Orgelimprovisatieconcours wordt iedere twee jaar gehouden in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem - Jaap Kroon

Artistiek- en zakelijk leider van het concours Peter Ouwerkerk was aanwezig bij het beraad van de jury en diens worsteling die uiteindelijk leidde tot de omstreden beslissing. "Na een uur wikken en wegen heeft de jury toch besloten de naam van het festival hoog te houden", aldus Ouwerkerk, "en gezamenlijk tot de conclusie te komen dat het niveau van de finalisten dermate teleurstellend was dat het beter is dit keer geen prijzen uit te reiken. Ook om de prijzen voor de toekomst van een zekere statuur te houden."

Stilstand is achteruitgang Volgens Ouwerkerk was er bij de finalisten te weinig vernieuwing in het spel. "Als je constateert dat hetgeen door de finalisten zaterdagavond wordt gebracht, vergelijkbaar is met wat een jaar of tien, vijftien geleden óók al te horen was, zonder dat er een ontwikkeling te zien is naar nieuwe klanken, nieuw orgelgebruik of nieuwe manieren om het orgel te bespelen, dan is dat jammer. Dan staat de ontwikkeling kennelijk stil." Tekst gaat verder onder foto.

Volgens de jury was er te weinig vernieuwing in het spel van de finalisten - Jaap Kroon

Grote teleurstelling finalisten Op de opmerkelijke beslissing van de jury werd door finalisten met grote teleurstelling gereageerd, al vatte de één het wat beter op dan de ander. Artistiek- en zakelijk leider Ouwerkerk prijst wat dat aangaat de wijze waarop de Duitse finalist David Kiefer de keuze van de jury oppikt. "Hij heeft de gelegenheid aangegrepen zich meteen in te schrijven voor een improvisatiecursus", vertelt Ouwerkerk. "En hij gaat er op die manier meteen mee aan de slag." Tekst gaat verder onder foto.

Door de finalisten werd met teleurstelling gereageerd op het besluit van de jury - Jaap Kroon

Quote "Dat men nu ook in de wereld van de kunsten elkaar zo de maat neemt, stelt me enorm teleur" peter ouwerkerk, artistiek- en zakelijk leider

Maar er klinken ook andere geluiden vanuit de overige kampen, ook wel tot verbazing van Ouwerkerk die er tegelijkertijd niet al teveel over kwijt wil. "Ik krijg zelf nu ook allerlei rare mails binnen. In die zin is de orgelwereld tegenwoordig ook onderdeel van de maatschappij waarin alles maar gezegd kan worden. Maar het verbaast me wel dat ook in de wereld van de kunsten men elkaar nu ook op die wijze de maat neemt. Dat stelt me enorm teleur."