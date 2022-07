Hoe smelten het oude en nieuwe Muiden samen?

Muiden is een stad van ruim drieduizend inwoners, maar met de komst van de nieuwe wijk de Krijgsman komen hier nog eens drieduizend inwoners bij. Dit contrast tussen het oude deel en de nieuwe wijk lijkt onoverbrugbaar, maar wie verder kijkt dan de neus lang is zal zeker overlap tussen de twee vinden.

Guus Kroon ademt het oude Muiden, hij is lokaal historicus en geboren tegenover de Groote Zeesluis waar de rivier de Vecht uitkomt in het IJmeer. Hij was een van de tegenstanders van de komst van de wijk en heeft zelf de actiegroep opgericht. Hoewel er verschillende eisen van de actiegroep zijn ingewilligd kon de komst van de wijk niet voorkomen worden.

Aan de andere kant staat Floris Regouin, voorzitter van de Bewonersvereniging De Krijgsman. Hij is drie jaar geleden hier komen wonen vanuit Amsterdam. Het leeuwendeel van de nieuwe inwoners komen uit de hoofdstad.

Overlap

Hoewel het ernaar uitzag dat de heren lijnrecht tegenover elkaar stonden wat betreft de komst van de nieuwe wijk, is de Krijgsman zelf geen apart blok. Zo kan je vanuit de wijk uitkijken op dé toeristische trekpleister: het Muiderslot.

Ook is er tijdens de bouw van de Krijgsman een stuk historie gevonden: een smalspoor. Dat is een dun stukje spoor wat werd gebruikt door de kruitfabriek de Krijgsman die honderden jaren in Muiden, de fabriek is dan ook de naamgever van de wijk.