KNRM Enkhuizen waarschuwt vaarders: "Wees voorbereid en houd weer in de gaten"

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Enkhuizen waarschuwt mensen die gaan varen om goed voorbereid het water op te gaan. Door middel van flyers in de haven proberen de vrijwilligers mensen bewuster te maken van de gevaren op het IJsselmeer en Markermeer. Afgelopen weekend kwamen de vrijwilligers al voor de vijftigste keer dit jaar in actie.

Het is niet uitzonderlijk dat de KRNM in Enkhuizen afgelopen weekend voor de vijftigste keer in dit jaar moest uitrukken. "Normaal gesproken hebben we per jaar honderd reddingsacties", weet schipper Johan Greiner van het reddingstation. "Deze tijd wordt het door het warme weer steeds drukker op het water, met mensen die hier op vakantie zijn of die gewoon een rondje gaan varen."

Greiner merkt ook dat waterplanten veel baat hebben bij het mooie weer van de laatste tijd. Zo ligt het water van het IJsselmeer en Markermeer bezaaid met waterplanten, die door de warmte hard gegroeid zijn. "Ook is het water helderder, waardoor het harder groeit."

KNRM-app

De schipper waarschuwt opvarenden dan ook om goed voorbereid het water op te gaan. "We zien steeds vaker dat mensen onervaren en onvoorbereid richting het IJsselmeer of Markermeer trekken", ziet Greiner. "Ze onderschatten vaak welke krachten het IJsselmeer bijvoorbeeld heeft. Daarom proberen we daar in de haven van Enkhuizen al aandacht aan te schenken."

Daarom roept Greiner op om vooraf goed te weten waar je gaat varen, zodat je weet welke plekken ondiep zijn, of waar veel waterplanten groeien. Daarnaast moet te allen tijde het weer in de gaten gehouden worden.