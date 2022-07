Botsautofamilie Van Dam begrip op de Noord-Hollandse kermissen

Wie aan kermis in Noord-Holland denkt, denkt aan de familie Van Dam uit het West-Friese Winkel. John en Miranda van Dam runnen al sinds jaar en dag de botsauto's en zoon Jordy staat sinds kort met de hoge zweefmolen op de kermis. John van Dam: "Als wij met onze oranje-witte vrachtwagens een dorp komen binnenrijden, dan weten mensen het al: daar komen de botsauto's, het is weer kermis."

Met hart en ziel werkt vader John van Dam al zijn hele leven op de kermis. "Als jongetje wist ik al dat ik het kermisvak in wilde", vertelt hij. Het liefst wilde John zijn zo snel mogelijk van school af, maar dat liet zijn vader niet toe. De West-Fries komt uit een echte kermisfamilie. "Mijn opa is in 1963 begonnen met botsauto's. De modellen en de techniek zijn in de loop van de tijd wel veranderd. Het gaat er nu wel wat harder dan toen", lacht John. Net vakantie In alle vroegte maakt John de botsauto's in orde en de hele boel schoon. Miranda doet ondertussen het huishouden in de caravan. Tussen de middag eten ze warm en 's middags en 's avonds zitten ze samen bij de kassa. Miranda houdt van het kermisleven. "Het is net een vakantie van een half jaar. Je trekt van plaats naar plaats, je bezorgt mensen overal plezier en je verdient er ook nog je boterham mee. Wat wil je nog meer", zegt ze lachend. Tekst gaat verder onder foto.

Miranda en John van de botsauto's

Het is hard werken voor de kermismensen en vaak geen vetpot. In de coronaperiode lag het bedrijf van John en Miranda vrijwel twee jaar stil. "Dat was alle zeilen bijzetten om te overleven", vertelt John. "Ik heb bij een bedrijf gewerkt als vrachtrijder en Miranda heeft achter de kassa gezeten bij een supermarkt. We hebben maar een klein beetje steun gehad. We kunnen er nu om lachen, maar het was een heftige tijd." Tekst gaat verder onder foto.

Met al zijn ervaring in de botsauto's ziet John ook het verschil in rijgedrag in verschillende regio's. "In Noord Holland willen ze graag botsen", zegt John. "Maar kom je nou wat dichter bij de Duitse grens en in Duitsland zelf, dan proberen ze meer te ontwijken. Die willen zo hard mogelijk rijden. Net als op de de Duitse snelweg".