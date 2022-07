Zeehond bij Texel bevrijd van vislijn met zes haken: "Hij kwam echt om hulp vragen"

Dierverzorgers van Ecomare hebben een grijze zeehond op de Razende Bol bij Texel bevrijd van een vislijn met haken. Het dier had liefst zes vishaken vast in zijn huid. Strandvonder Hans Eelman trof het dier dit weekeinde aan op de zandplaat. Medewerkers van Ecomare zijn door de KNRM naar de Razende Bol gebracht om te helpen met de bevrijdingsactie.

Eerdere verstikking

De lijn waarvan zes haken in de huid van de zeehond zaten, is het type dat gebruikt wordt om recreatief op makreel te vissen. Soms gaan stukken van dit soort lijnen verloren. Net als de losgeslagen 'spooknetten' kunnen ze enorm veel leed veroorzaken.

De grijze zeehond had zelfs al eerder een verstrikking meegemaakt, want hij had een duidelijk litteken in zijn nek. Het lukte de twee dierverzorgers met hulp van de bemanning van de KNRM om de haken en de lijn te verwijderen. Ze hebben het dier ter plekke weer vrijgelaten.