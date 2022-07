Tientallen boten verzamelden zich op Groote Vliet in Onderdijk: "Gewoon gezellig samenzijn"

Meer dan 60 boten verzamelden zich tijdens de mooie zomerdag van gisteren op de Groote Vliet in Onderdijk. In het verleden werd daar het evenement Vlietpop gehouden. Toch moeten we dit los van elkaar zien, zegt Joost Ruiter, een van de initiatiefnemers van deze middag. "Het was een gezellig samenzijn, maar het is geen evenement zoals Vlietpop."

Jarenlang werd op de Groote Vliet het evenement Vlietpop gehouden. Iedere eerste zondag van augustus trokken boten uit allerlei plaatsen uit West-Friesland richting het meer bij Onderdijk. Ook speelde de West-Friese band Dou Grend und Von Velsen en De Nozem ieder jaar op het water van de Groote Vliet. Doordat Vlietpop een echt evenement was kreeg het de laatste jaren dat het georganiseerd werd steeds meer te maken met strengere regelgeving. Daarom werd na de editie van 2016 besloten om de stekker uit het evenement te trekken. Sindsdien wordt het door veel West-Friezen gemist. Geen nieuw evenement Ook Joost en zijn vrienden misten de jarenlange traditie bij Onderdijk. Daarom besloten ze om vorig jaar in het eerste weekend van de bouwvak-vakantie een nieuw initiatief in het leven te roepen. "Hoe leuk zou het zijn om een paar boxen op de boot te zetten en richting de Groote Vliet te varen voor een gezellig samenzijn? Met dat idee zijn we aan de slag gegaan", vertelt Joost Ruiter. Door het grote succes van vorig jaar werd besloten om dit jaar weer in het eerste weekend van de bouwvak bij elkaar te komen. Dit jaar verzamelden zich zo'n 60 à 70 boten op het water bij Onderdijk.

De initiefnemers van deze middag hadden wel gezorgd voor een drijvende pontonboot, waar een DJ stond die ze hadden ingehuurd. Ook hadden de jongens een brandblusser en -deken bij zich voor noodgevallen, en werd er voor een boot gezorgd die mensen die onwel zouden worden snel naar de kant zou kunnen brengen. Jaarlijks "We willen geen nieuw evenement organiseren, dus dit moet echt los gezien worden van Vlietpop", legt Joost uit. "Het geld voor de organisatie hebben we ook uit eigen zak moeten betalen, maar dat vinden we helemaal niet erg gezien het succes van deze middag." Ruiter benadrukt dat het gaat om een spontane samenkomst, en dat er geen uitnodigingen verstuurd zijn om het samenzijn kenbaar te maken. "Maar we hebben wel gezien dat er boten uit heel West-Friesland naar de Vliet zijn gekomen. Ze kwamen onder meer uit Enkhuizen en Medemblik." Wel zijn de initiatiefnemers van plan om volgend jaar weer tijdens het eerste weekend van de bouwvak samen te komen. Een nieuwe traditie is wellicht geboren.