Alkmaarder die raam insloeg van buurman in berucht 'El Ghettohof' moet z'n huis uit

De overlastgever die in mei een raam insloeg van zijn onderbuurman in Alkmaar moet van de rechter zijn woning binnen twee maanden verlaten. Ook belooft de woningcorporatie meer veiligheid in het beruchte complex El Grecohof. Bewoners hebben er met regelmaat te maken met diefstal, drugsoverlast en intimidatie. "We noemen het hier El Ghettohof."

Uit angst vertelde een buurvrouw anoniem: "Er zijn al mensen verhuisd door hem en ik overweeg dit nu ook." De betreffende overlastgevende bewoner uit de video was vandaag bij de zitting in de Alkmaarse rechtbank. Hij oogde aangeslagen.

Je ziet hoe de man in grote passen naar de achterdeur van zijn onderbuurman loopt. Er klinkt glasgerinkel en geschreeuw: de man heeft het raam ingeslagen. Het was voor de buurt een dieptepunt na jarenlang regelmatig relationele ruzies, muziekoverlast door hem, maar ook bijvoorbeeld drugsoverlast en bedreigingen door andere bewoners.

De woningcorporatie had die naar hem gestuurd na de reportage van twee maanden geleden van NH Nieuws over El Grecohof. Daarin zit een video van hem, afkomstig van een privébeveiligingscamera.

Vandaag stonden de overlastgever en woningcorporatie Heimstaden tegenover elkaar tijdens een kort geding. Deze was aangespannen door de bewoner: hij ontving - naar eigen zeggen onterecht - een brief met de opdracht om zijn woning zo snel mogelijk te verlaten.

De man had naar eigen zeggen 'een goede band' met zijn buren. "Ik zit hier wel mee. Ik was goed met hen. Ben uitgenodigd voor een barbecue en we zijn samen naar een festival geweest. Ik had gezegd dat ze me naar me toe konden komen als er iets was. Dat deden ze eerst ook, maar op een gegeven moment niet meer", zei hij.

Buren erkennen overigens ook tegen NH Nieuws dat er in drie jaar tijd periodes waren van rust, gemoedelijke sfeer, maar er altijd weer een moment kwam dat de overlast - soms dagelijks en urenlang midden in de nacht - terugkwam. Met name als zijn partner er was, die ook aanwezig was vandaag.

"M'n vriendin kwam vaker thuis bij mij, dan hadden we veel discussies waar de buren niet tegen konden", aldus de man. Hij zat in het verleden vast, moet nog een taakstraf uitvoeren en krijgt hulp bij verslavingsproblematiek. Ook worden z'n financiële zaken vanwege schulden gedaan door een bewindvoerder.

Volgens zijn advocaat Remco Kiewitt maakt het hem 'een man met beperkingen'. Ook vindt de raadsman het aantal klachten sinds Heimstaden eigenaar is van El Grecohof (de eerdere eigenaar woningcorporatie Mooiland verkocht het in 2021) niet genoeg om tot ontruiming over te gaan. Hij wil dat de rechter dit verzoek daarom vernietigd.

Maar het filmpje van het inslaan van het raam (aannemelijk door de man) blijkt voor de rechter doorslaggevend om te oordelen dat de bewoner binnen acht weken zijn huis toch echt moet verlaten. Als hij dit niet doet, komt er een deurwaarder.

Boos op woningcorporatie

De frustratie van bewoners van El Grecohof de afgelopen jaren is niet alleen gericht op de betreffende buurman, maar ook op de woningcorporatie. Ook over overlast door andere bewoners is in veelvoud klachten ingediend bij de gemeente, politie en Heimstaden, sinds 2021 eigenaar van het gebouw.

"Er zijn laatst allemaal fietsen en een scooter gestolen. Er gebeurt genoeg in El Ghettohof", aldus een bewoonster in meerdere gesprekken met NH Nieuws. In 2018 werden na een schietpartij al maatregelen genomen tegen drugsoverlast.

