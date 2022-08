Speurende burger bemoeit zich graag met politiewerk, maar is dat wel gewenst?

Van een fietsendiefstal tot een coldcase moordzaak, burgers helpen de politie maar al te graag met het opsporen van daders. Het aantal zaken waar de politie geen onderzoek naar doet vanwege capaciteitsgebrek, is in drie jaar meer dan verdubbeld, blijkt uit onderzoek van de NOS. Dit biedt ijverige burgerspeurneuzen ruim baan, maar zit de politie daar wel op te wachten?

Melissa (28) spoorde zelf de auto op waarmee haar nichtje Tamar uit Marken in de zomer van 2020 werd doodgereden. Met een vrijgegeven foto van de politie in combinatie met grondig speurwerk op het internet vond Melissa de grijze Mazda 3 met Duits kenteken. Een maand later hield de politie een 28-jarige Duitser aan. "Dat is echt een prototype van hoe burgerparticipatie kan werken", vertelt Jerôme Lam aan NH Nieuws. Hij doet onderzoek naar burgerparticipatie bij de politie op de politieacademie. Dat uitte zich vorige week in het onderzoek 'Anders Durven, Anders Doen', wat hij samen met Nicolien Kop en Severien Verbeek schreef. De zaak van Tamar is hierin een leidraad. Vaardigheden en informatie Volgens Lam zoeken burgers steeds actiever mee met de politie. Via het internet is het tegenwoordig heel makkelijk om zelf informatie te zoeken over een zaak en samen te werken met gelijkgestemden. "En er is ook veel te vinden over politiewerk en vaardigheden. Met name op het gebied van open bronnen onderzoek kunnen burgers al snel veel betekenen."

Quote "Als mensen proactief allerlei zaken gaan aanpakken, dan genereer je eigenlijk nog meer werk voor de politie" jerôme lam, onderzoeker bij politie-academie

Burgerparticipatie waarbij de burger om hulp wordt gevraagd bestaat al decennia. De eerste aflevering van Opsporing Verzocht verscheen in 1982, "maar tegenwoordig heeft de burger de opdracht van de politie niet meer nodig", licht Lam toe. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het opsporen van een gestolen fiets, het zoeken naar vermiste personen of zelfs het inrichten van een heel eigen onderzoeksteam. Maar zit de politie wel op die hulp te wachten?

Nog meer werk voor de politie Ook de politie ziet dat burgers steeds vaker willen helpen, vertelt een woordvoerder van politie Noord-Holland Noord. Of ze daar ook daadwerkelijk mee geholpen is, is nog maar de vraag. "Je wilt natuurlijk niet dat een groep welwillende vrijwilligers je hele sporenbeeld vertrapt bij een vermissing". Of dat een burger achter een fietsendief aangaat en zichzelf in gevaar brengt. Als mensen proactief allerlei zaken gaan aanpakken, genereer je eigenlijk nog meer werk voor de politie, legt Lam uit. "Dat kan ervoor zorgen dat je organisatie dichtslibt."

Quote "Burgers moeten niet zomaar voor eigen rechter gaan spelen" jerôme lam, onderzoeker bij politie-academie

En als de politie één ding niet kan gebruiken is dat nog meer werk. Vanwege het personeelstekort is het aantal zaken waar de politie geen onderzoek meer naar doet meer dan verdubbeld in de afgelopen drie jaar. "Daarom is het belangrijk om de juiste handvatten te bieden", legt hij uit. "Want je moet als politie ook beseffen dat ze er niet meer volledig meer over gaan. Mensen doen het toch wel." Voor eigen rechter spelen Naast het extra werk voor de politie en gevaar voor de burger, brengt burgerparticipatie nog een derde risico met zich mee. "Burgers moeten niet zomaar voor eigen rechter gaan spelen", onderstreept Lam. Een bekend fenomeen is het zogenaamde 'pedojagen'. Hierbij jagen burgers op vermeende pedofielen vaak met de gedachte dat ze het recht zo een handje helpen. "Maar daar zitten een hoop dubieuze praktijken bij zoals uitlokking en mishandeling", vertelt Lam. "Maar het OM en de rechter gaan over schuld en straf en niet de burger."

Daarom is er vanuit de politie de afgelopen jaren gewerkt aan een aantal leidende principes om burgerparticipatie in goede banen te leiden. Daarbij kwamen er drie thema's naar voren: begrenzen, bekrachtigen en beschermen. Begrenzen om te voorkomen dat de burger de wet niet zelf overtreedt. Bekrachtigen om de burgerparticipatie maximaal te benutten. En beschermen om te zorgen dat de burger zelf niet in de problemen raakt. Laatste redmiddel Volgens Jerôme Lam kan de politie namelijk nog veel beter gebruik maken van de kennis en kunde van de burgers. "Want de vaardigheden en de wil van de burger zijn er." Tegenwoordig wordt de burger nog gezien als allerlaatste redmiddel. "Het onderzoek loopt vast dus dan vragen we het de burger maar. Dan is het vaak al veel te laat." Volgens Lam kan het juist echt een extra tool voor de politie zijn. "Dat is ook het mooie aan de zaak in Marken", legt hij uit. Daar werd al vroeg in het onderzoek de hulp van de burger ingeschakeld en heeft de politie de beelden van de auto gedeeld. "Op basis daarvan kon Melissa haar eigen onderzoek doen en de auto vinden", concludeert Lam.