Voorbereiding AZ goed afgesloten met zege op Bologna

Tussen de dubbele ontmoeting tegen Tuzla City in de Conference League door speelde AZ vandaag tegen Bologna. Daardoor kregen vooral veel talenten de kans om zich te laten zien. Eén van hen was Zico Buurmeester, hij maakte de enige goal van het duel: 1-0.

Even later kon de spits uithalen vanaf randje zestien.Binnen de eerste tien minuten kregen Aslak Fonn Witry en Fedde Jong mogelijkheden. Na meerdere gemiste kansen voor Barasi brak Zico Buurmeester vlak voor rust de ban. De middenvelder tikte de bal binnen na een harde voorzet van Myron van Brederode.

Bij de Italiaanse tegenstander speelde Jerdy Schouten (oud-Telstar mee). Mitchell Dijks (Purmerend) en Denso Kasius waren niet aanwezig in Alkmaar. AZ liet zich vanaf het eerste fluitsignaal zien tegen Bologna, vooral talenten kregen de kans. Eén van hen was Yusuf Barasi en hij was meermaals gevaarlijk voor de Alkmaarders. Direct kreeg hij een voorzet van Mayckel Lahdo. Het schot van Barasi werd vervolgens gekeerd.

In de tweede helft kreeg Barasi nogmaals een mogelijkheid, maar wederom was Łukasz Skorupski spelbreker. Vlak voor tijd leek invaller Vangelis Pavlidis de tweede goal te maken. Zijn schot werd op het laatste moment nog gekeerd. Door de zege sluit AZ de voorbereiding dus met een positief gevoel afsluiten.

Komende donderdag speelt AZ in Sarajevo de tweede wedstrijd tegen Tuzla City in de Conference League. De eerste competitiewedstrijd is 7 augustus tegen Go Ahead Eagles.

Opstelling AZ: Peter Vindahl; Robin Lathouwers (68. Sam Beukema), Maxim Dekker, Peer Koopmeiners, Aslak Witry; Fredrik Midtsjø (76. Dani de Wit), Fedde de Jong (78. Jelle Duin), Zico Buurmeester (68. Milos Kerkez); Mayckel Lahdo (61. Tijjani Reijnders), Yusuf Barasi (68. Vangelis Pavlidis), Myron van Brederode (78. Håkon Evjen).