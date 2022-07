Petitie voor Zaanferry honderden keren getekend: "Echt van waarde voor de Zaanstreek"

De petitie voor het behoud van de Zaanferry in de huidige vorm, is tot nu toe enkele honderden keren getekend. De veerdienst vaart van Amsterdam Centraal tot en met Wormerveer, maar houdt er eind september noodgedwongen mee op. De nieuwe coalitie van de gemeente Zaanstad trekt de subsidie in. Zonde, vindt de initiatiefnemer van de petitie Pablo Kuipers.

"Ik denk dat de Zaanferry echt van waarde is voor de Zaanstreek", zegt hij. "Vorige jaren was de opkomst laag, maar dat had een duidelijke reden: corona." Hijzelf is vaste klant. Zo leerde hij de eigenaren kennen. "Ik woon aan de overkant van de aanlegsteiger. We gaan regelmatig naar Amsterdam en dan is dit een leuk alternatief voor de bus of de trein. Voor mij is de trein niet eens veel sneller. Het is gewoon relaxt, een beetje onthaasten."

40 euro subsidie per kaart

De gemeente Zaanstad vindt het te duur om de veerdienst te behouden in de huidige vorm. Er gaat elk jaar zo'n 180.000 euro aan subsidie naartoe. Gezien de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren maakt dat de dienst prijzig: er gaat volgens de gemeente zo'n veertig euro subsidie per kaart naartoe.

De eigenaren van de Zaanferry vinden dat niet helemaal eerlijk. "Het is een beetje een vertekend beeld", zegt Vincent Lee. "Als ze tot het eind van dit jaar gewacht hadden en dan hadden gekeken, dan had het een heel ander beeld gegeven." Hij legt uit: "Dit is ons vijfde jaar. De eerste twee jaar moesten we opbouwen, we hebben ook voor de Zaanferry twee elektrische boten laten bouwen. Daarna kwam corona en hebben we veel noodgedwongen stil moeten liggen. Dit vijfde jaar is goed begonnen voor ons, het is redelijk druk. Dus we stonden raar te kijken toen we hoorden dat we moesten ophouden."

Vorig jaar werden er ongeveer 5.000 kaarten verkocht, dat aantal is in de drie maanden die de Zaanferry dit jaar vaart al gehaald. De verwachting is dat er minimaal tienduizend kaarten verkocht worden. In die telling worden retourtjes ook als één kaartje meegeteld.

