Vogelspotter Remco Daalder houdt van vogelzang en van The Ramones

Vogelspotters heb je in alle soorten en maten. De amateurs en de fanatiekelingen. Over de fanatieke vogelaars schreef de Amsterdamse bioloog en schrijver Remco Daalder het boek De Soortenjager. "De recordhouder heeft 9.700 vogelsoorten gespot en daarvoor 120 landen bereisd", vertelt Remco. "Dat is natuurlijk wel een beetje maniakaal."

Vogelspotter Remco Daalder - NH Nieuws

Zelf is Remco niet zo'n fanatiek vogelaar. Het liefst trekt hij er met de fiets vanuit Amsterdam-Noord op uit om vogels te gaan spotten. "Door weer en wind, dan voel je tenminste ook wat de vogels voelen", zegt hij lachend. De interesse voor vogels begon voor Remco toen hij als 14-jarige jongen op de fiets vanuit zijn woonplaats Amsterdam naar de Gouwzee bij Marken reedt om vogels te kijken. "Voetballen kon ik niet zo goed dus daar was de lol snel vanaf. En het leuke van vogels kijken is het avontuur. Je weet niet wat je verwachten kan." In zijn boek De Soortenjager schrijft hij over de fanatieke vogelspotters van wie het leven in het teken staat van zo veel, of zo zeldzaam mogelijke vogels te spotten. "Hoewel ik zelf niet zo iemand ben, fascineerde mij dat wel en wilde ik er een boek over schrijven." Verrekijker of geweer In het boek beschrijft hij ook de oer-vogelspotters uit de laatnegentiende,- en vroegtwintigste-eeuw. In plaats van met een verrekijker gingen zij met een geweer op pad. "Toen er nog geen verrekijkers of fototoestellen waren, moest je een vogel schieten om hem te kunnen bestuderen. Iemand als Darwin, een fantastisch bioloog natuurlijk, schoot alles uit de lucht wat ie maar te pakken kon krijgen."

Je zal Remco niet zo snel tussen die enorme groepen vogelaars staan met telescooplenzen gericht op een zeer zeldzaam vogeltje achter een boerderij. "Voor mij is de charme het onverwachte en als je achter een melding aangaat van een zeldzaam vogeltje is dat juist voorspelbaar. Je weet wat je gaat zien", aldus Remco. Hij houdt gewoon zijn ogen en oren goed open, ook in de stad. "Ik zag vorige week bij Franckendael in de Watergraafsmeer een jonge zeearend overvliegen. Dan kan mijn dag niet meer stuk", lacht hij. Maar ook op zijn balkon zit hij vogels te spotten tijdens het koffie drinken in de ochtend. "Dan is de sport om binnen een uur zo veel mogelijk vogelsoorten te spotten. Mijn record staat op vijfentwintig."

Naast vogelspotten heeft Remco nog een grote hobby: muziek, en dan met name harde muziek. "Ik hou van metal en punk en ga mijn hele leven ook al naar concerten. Mijn all-time favoriet is de band The Ramones. Zo goed, hard en basaal." De vraag is natuurlijk of het luisteren naar harde muziek het vogelspotten niet in de weg zit. Wordt hij niet doof van die herrie zodat hij de vogeltjes niet meer kan horen zingen? "Nee hoor", lacht hij. "Ik draag mijn leven lang al oordoppen. En dat kan ik iedereen aanraden."