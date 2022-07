Parkeerplaatsen Zandvoort bomvol, gemeente roept op niet meer te komen

De gemeente Zandvoort roept op niet meer met de auto naar de badplaats te komen. De parkeerplaatsen bij het strand zijn vol. Ook in het dorp zelf is geen plek meer voor auto's.

De gemeente adviseert strandgangers die toch willen komen om de trein of fiets te nemen. Andere strandgemeenten in de provincie hebben vooralsnog niet opgeroepen niet meer met de auto te komen.

Lakmoesproef

Sinds 1 juli mogen badgasten en dagjesmensen betaald parkeren in de wijken waar voorheen alleen vergunninghouders mochten staan. Afgelopen dinsdag was het ook bijzonder druk in de badplaats. Vanwege de hitte die dag kwamen veel mensen naar het dorp en stonden de parkeerplekken al snel vol.

Veel inwoners hadden toen moeite met het vinden van een plek voor hun eigen auto, bleek uit de tientallen klachten die binnekwamen bij NH Nieuws. Sommige bewoners zeiden dat ze tot een half uur bezig waren geweest om een plekje te vinden. Of dat vandaag ook het geval is, is niet duidelijk.