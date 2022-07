De allerbeste fanfare ter wereld komt uit Den Ilp

Fanfare de Eendracht uit Den Ilp mag zich officieel de beste fanfareband ter wereld noemen. Met een enorm divers optreden wist het Noord-Hollandse orkest de winst in de wacht te slepen op het wereldkampioenschap tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. 'We zijn een totaal nieuwe weg ingeslagen.'

Fanfare De Eendracht

'World Champion 1st Division Fanfare Band' prijkt er op de banier die de band gisteren in Kerkrade kreeg uitgereikt. Dirigent Marcel Visser heeft de overwinning goed gevierd met de 53-koppige band. "Ik had het wel even zwaar vanochtend", vertelt de trotse dirigent aan NH Nieuws. "Maar het was echt waanzinnig." Eens per vier jaar worden de wereldkampioenschappen gehouden tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC). "Het is natuurlijk iets typisch Hollands en Belgisch", weet Visser. Een 'wereldkampioenschap' klinkt dan misschien ietwat hoogmoedig, maar dat is volgens de dirigent niet het geval.

Quote "Wij hebben ontzettend raak geschoten met onze invulling" dirigent marcel visser

"We zijn er gewoon ontzettend trots op", legt hij uit. De meesten zullen de fanfare nog associëren met een marcherende band in excentrieke outfits. "Maar het gaat echt om fantastische orkestmuziek", benadrukt Visser. "En het fanfareorkest is inmiddels zelfs cultureel erfgoed." Een nieuwe weg Maar waarom is fanfare De Eendracht uit Den Ilp nou zo goed? "Wij hebben ontzettend raak geschoten met onze invulling", licht Visser toe. "En ontzettend goed gespeeld natuurlijk." Bekijk hieronder de prijsuitreiking, tekst gaat verder onder de video.

De Eendracht wint het wereldkampioenschap - NH Nieuws

Veertien orkesten streden om de winst. Ieder kregen ze 35 tot 40 minuten de tijd om hun kunsten te vertonen. De eerste vijftien minuten speelt elk orkest hetzelfde nummer, de rest van de tijd mogen zij vrij invullen. De Eendracht koos het werk 'Ascension' van Tom Davoren, met daarin een grote rol voor twee solisten. "Die excelleerden echt. Dat was waanzinnig", vertelt Visser. Verder werkte het orkest samen met de jonge en talentvolle componist Zoran Rosendahl uit Noord-Holland. Het thema? Culturele Assimilatie. Rosendahl schreef voor De Eendracht een speciale compositie over de situatie van de Oeigoeren in China. "Met Zorans werk zijn wij een totaal nieuwe weg ingeslagen", aldus Visser. Dat wierp zijn vruchten af, van de 100 punten scoorden De Eendracht er 94.17. Uitrusten en op vakantie Na weken van voorbereidingen en repeteren is het nu tijd voor wat rust. Normaliter repeteert het orkest een keer per week, maar in de weken voorafgaand is dat wat opgeschroefd. "Dan pak je toch nog een extra zondag erbij en dan nog de generale repetitie", vertelt Visser. "Eigenlijk ben je er dag en nacht wel mee bezig." Met het wereldkampioenschap in the pocket, hebben de orkestleden nu vakantie. In september pakt De Eendracht de instrumenten weer op en repeteren ze voor een speciale avondshow en diner in de Koepelkerk in Amsterdam.

Dirigent Marcel Visser - De Eendracht