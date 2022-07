Celstraf voor man die onder invloed ongeluk veroorzaakte waarbij passagier ernstig gewond raakte

De bromfietser was op 12 juni 2021 samen met een vrouw uit geweest in het centrum van Amsterdam. Diezelfde avond stapte hij onder invloed op zijn bromfiets om naar huis te rijden. De vrouw reed achterop mee.

Op de Willemsparkweg in Zuid ging het mis. Daar is de man op zijn bromfiets zo gaan slingeren dat hij aan de rechterzijde van de weg drie geparkeerde auto's raakte. Daarna is hij de controle over zijn voertuig verloren en tegen een geplaatste bouwcontainer gereden. Bij die botsing is de bijrijder van de bromfiets afgeslingerd en raakte ze ernstig gewond.

Na een blaastest bleek de man vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De gewonde vrouw werd direct per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat ze een forse wond had aan haar been en meerdere kaakbreuken en een hersenschudding had opgelopen. Hoewel het ongeval bijna een jaar geleden is gebeurd, kampt ze nog steeds met de gevolgen van haar verwondingen.

De rechtbank vindt dat de man onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld en dat het ongeval en de verwondingen die de vrouw heeft opgelopen aan hem te wijten zijn. Daar komt bij dat de man al meerdere keren is veroordeeld voor rijden onder invloed. Om die reden veroordeelt de rechtbank de man tot een taakstraf van 220 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast krijgt de man een rijontzegging van bijna 3 jaar.