'Verhitte' strijd op NK makreel roken: kan Smokey John ein-de-lijk eens winnen van Smokey Rob?

De aller allerlekkerste gerookte makrelen: wie maakt ze? Dat was vandaag de grote vraag op het 42e Nederlands kampioenschap makreel roken in Petten. Het zorgde vandaag de hele dag voor onder meer een spannende tweestrijd tussen twee Limmense mannen: Smokey John en Smokey Rob. John wil dolgraag eens winnen, maar moest het al vaak afleggen tegen zijn plaatsgenoot en titelverdediger Rob.

Maar dan de grote winnaar, want daar gaat het tenslotte om. Die wordt vanavond nog bekend gemaakt.

Daarna is het een kwestie van droog stoken. "Daar moet de juiste temperatuur bij komen kijken om alle bacterieën te doden", zegt John. "En dan komt het hout. Zelf gebruik ik een mix van verschillende soorten om de juiste smaak te krijgen", zegt Rob terwijl hij nog een houtje doormidden hakt.

Om verschil in smaak aan te brengen begint het al bij de voorbereiding. "Je moet beginnen met het pekelen", zegt organisator Bob Groen. "Als je die stap al niet goed uitvoert, dan merk je dat in de smaak."

Ondanks de aardige woorden van beide mannen hangt er niet alleen rook, maar ook spanning in de lucht.

De Limmense Rob en John zijn beiden rokers in hart en nieren. "Elk jaar zeg ik, ik ga hem verslaan. Dit jaar ga ik het weer proberen", zegt John. Zijn vriend uit Limmen heeft al vier keer de Nederlandse kampioenschap binnengehaald, maar hij nog nul keer.

"De een heeft een vierkant vat, de andere een houten kast, en de andere doet het weer op een grillplaat", vertelt John Smokey Scheepmaker. "Maar", zegt Smokey resoluut, "Als de smaak goed is, is je doel bereikt."

"Gister was ik toch wel een beetje zenuwachtig", zegt viervoudig NK makreel roken Rob Smokey Huijsman. "Je weet het gewoon nooit, het blijft altijd een vraagteken." Dat is misschien ook wel het aller leukste aan het roken van deze zoutwatervis, de uitkomst blijft spannend.

