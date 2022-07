Bierverkoop hoger dan vóór coronacrisis

We drinken met z'n allen meer bier dan voor de coronacrisis. In het eerste halfjaar van 2022 is de totale bierverkoop hoger dan in dezelfde periode in 2019, ruim voor de coronapandemie. Dit geldt voor zowel de horeca als thuisconsumptie.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Brouwers, waarin 14 grote bierbrouwers zijn vertegenwoordigd.

De totale bierverkoop in de eerste zes maanden van dit jaar is bijna 1,5 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2019. In vergelijking met de eerste zes maanden van 2021, tijdens de coronacrisis, is de bierverkoop dit jaar bijna 13 procent hoger.

Thuis drinken we bijna 3,5 procent meer bier dan voor corona, in de horeca is dat verschil iets kleiner: 0,4 procent. De bierverkoop zou dit jaar mogelijk nog hoger zijn geweest als de horeca geen last had van personeelstekorten.