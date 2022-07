Naardense Kees (18) wint brons op internationale wiskundewedstrijd: "Het zijn puzzels"

Kees den Tex (18) uit Naarden heeft brons gewonnen op de Internationale Wiskunde Olympiade. Bij deze prestigieuze wiskunde-wedstrijd nemen landenteams het tegen elkaar op door binnen vierenhalf uur drie pittige wiskunde-opgaven op te lossen. Dit jaar vond de wedstrijd in Oslo plaats. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag doet Den Tex zijn verhaal over de wedstrijd.

Wiskunde is een vak dat veel mensen vrezen, maar Kees den Tex doet het met plezier: "Zelf vind ik wiskunde zo leuk omdat het eigenlijk allemaal puzzeltjes zijn waar je lang aan kan werken. Het zit meer tegen universitaire wiskunde aan, omdat je moet bewijzen of dingen waar zijn."

Voor hij mee mocht doen aan de wedstrijd zijn er verspreid over anderhalf jaar vijf voorrondes geweest. In totaal deden 3.400 leerlingen een poging om de wedstrijd te halen. Hier is uiteindelijk een team van zes leerlingen uitgekomen, waar Kees den Tex deel van uitmaakt.

Lastige opgaven

Bij de olympiade kreeg hij drie pittige wiskunde-opgaven. "De meest uitdagende was de laatste vraag op dag twee. Hiermee wordt het onderscheid gemaakt met mensen die echt goed zijn in wiskunde. Ik heb hem niet opgelost, maar ik vond hem wel heel leuk en was dicht bij de oplossing."

Om andere mensen een beeld te geven van hoe zo’n opgave werkt, komt Den Tex met een voorbeeld. "Een onderdeel waar wij het vaak over hebben is combinatoriek, wat handig tellen is. Een voorbeeld hiervan is dat je twintig paaseieren hebt. Op hoe veel verschillende manieren kun je die paaseieren kleuren. Met mijn oud-docent hadden wij het over de olympiade. Daarbij gaf hij aan dat het hem niet zou lukken om de opgave op te lossen."

Bronzen medaille

Uiteindelijk behaald Den Tex een bronzen medaille op de wedstrijd. In totaal namen 589 scholieren deel. Ongeveer de helft van de deelnemers hebben een medaille ontvangen. De beste 44 kregen een gouden medaille, de 101 besten daarna een zilveren en vervolgens kregen 140 deelnemers een bronzen medaille. Het Nederlandse team is veertigste van de 104 deelnemende landen geworden. China heeft de wedstrijd gewonnen.

Den Tex is net geslaagd voor 6 vwo op het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. Een andere wiskunde wedstrijd zoals de Olympiade bestaat niet op hoger niveau. Vanaf het nieuwe studiejaar gaat het wiskundetalent zich daarom focussen op zijn studie wiskunde in Leiden.

Luister het hele interview met Kees den Tex terug via deze link.