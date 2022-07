Demonstranten met tractoren en vrachtwagens op de Dam: "Alles moet van tafel"

Demonstranten verzamelden zich vanmiddag op de Dam in Amsterdam voor een protestactie. Ook stonden er vijftien tractoren en tien vrachtwagens op het plein. Actiegroep Nederland in Verzet riep 'boeren, vissers, truckers en burgers' op om mee te doen.

Dat is dezelfde groep die eerder meerdere anti-coronademonstraties organiseerde op het Museumplein. Hoewel er dus enkele tractoren op de Dam staan, lijkt er geen boerenorganisatie betrokken bij het protest. Er zijn weliswaar veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien, die de afgelopen weken het symbool werden van de onvrede van boeren over het stikstofbeleid van het kabinet.

'Afleidingsmanoeuvre'

Op de vraag wat de eisen zijn van de demonstranten, komt vaak hetzelfde antwoord: "Dat alle plannen rondom het stikstofbeleid van tafel gaan." De demonstranten die AT5 vanmiddag sprak, denken ook bijna allemaal hetzelfde over de stikstofcrisis. Volgens hen zou het een 'afleidingsmanoeuvre' zijn en zou het eigenlijk gaan om de grond die de overheid van de boeren wil overnemen.

'Het klopt niet'

Uit leuzen op vlaggen en gesprekken met aanwezigen blijkt dat het niet alleen gaat om de boeren. Zo is er onder meer te lezen: "1115 vermiste kinderen. Regering? Schuldig" en "Nederlanders huis uit voor Oekraïners. Regering? Schuldig." Een van de meest voorkomende leuzen bij het protest luidt: 'het klopt niet'. "Geloof niet in de sprookjes van de overheid", zegt een van de demonstranten. "We worden van de ene crisis in de andere crisis gedouwd."

Rond 13.00 werd de demonstratie doorgezet in een protestmars. Daarna werden er nog enkele speeches gehouden op de Dam.