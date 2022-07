Tiener gewond na heftige ruzie in Anna Paulowna, jongen aangehouden

Een 17-jarige jongen is gisteravond gewond geraakt bij een heftige ruzie op straat in Anna Paulowna. Een 18-jarige jongen uit de gemeente Dijk en Waard is aangehouden als verdachte.

Tussen een aantal personen ontstond ruzie op straat. Het 17-jarige slachtoffer is tijdens de ruzie door een scherp voorwerp gewond geraakt en vervolgens zelf naar het ziekenhuis gegaan. Wat dit scherpe voorwerp is geweest, is niet bekend.

Onderzoek gestart

Een tijd later werd de verdachte aangehouden in een woning. Deze jongen is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Momenteel is de politie nog druk met het onderzoeken wat er precies gebeurd is.